23. EMİTT fuarı kapılarını açtı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. EMİTT'in bu yıl rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçinin ağırlaması planlanıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuara, bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana firma, alt katılımcılarla birlikte toplamda 5 bin 602 firma katılıyor. 4 gün sürecek fuarda, katılımcı firmalar renkli anlara sahne oluyor. Yöresel yiyeceklerden, danslara katar şehirler ve firmalar ziyaretçilere yeni deneyimler sunuyor. "ŞEHRİN MARKA KALİTESİ YÜKSELİRSE GELEN İNSANLARINDA EKONOMİK DÜZEYİ YÜKSELİR" Fuara katılanlar arasında bulunan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 2019 yılındaki beklentilerini anlattı Behçet Saatcı, "Geçtiğimiz yıl turizm anlamında çok iyi geçti, bu sene beklentimiz geçen yıldan çok daha iyi. Sadece Fethiye olarak değil, bütün Türkiye olarak en az yüzde 25 artış bekliyoruz, İngiliz, Rus, Ukrayna hatta Bulgaristan pazarından. Önemli olan turist sayısının 45-50 milyona çıkması değil, turizm gelirinin artması. Oda fiyatlarını ekmek, peynir fiyatına değil o coğrafyanın hakkını verecek şekilde çekip, hizmet kalitesini yükseltirsek o zaman gelen turistin sayısında daha çok rakam bizi cezp eder. Fethiye olarak 50 bin yatağımız var geçen sene 1.5 milyon turist ağırlamışız. Gelenlerin memnuniyet kat sayısı çok yüksek" dedi. Marka şehirlere marka insanlar ve marka şirketlerin geleceğine vurgu yapan Saatcı, "Şehrin marka kalitesi yükselirse gelen insanlarında ekonomik düzeyi yükselir, bıraktıkları para da çoğalır. Biz Fethiye'yi yaşanmaktan keyif alınan bir yere dönüştürmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'DEN KIBRIS'A GELENLERİN SAYISI 1 MİLYON CİVARINDA" Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) eski Başkanı Fethi Özboğaz ise, "Biz Türkiye'de yüzde 8 misafir ağırlıyoruz. Bu gerçekten çok az bir miktar. Bütün arzumuz Türkiye'nin KKTC'yi görmesidir. Yaptığımız araştırmalara göre, Türkiye'de 10 milyon insanın iç turizm yaptığını biliyoruz. Bu ciddi bir rakam. Türkiye'den Kıbrıs'a gelenlerin sayısı 1 milyon civarında. Sürekli gelen değil, ziyaretçi olarak bakabiliriz buna. Önümüzde gerçekten çok büyük bir pazar var ve Kıbrıs'ı bilmeyen çok insan var. Türkiye'de daha iyi tanıtımı eğer çözebilirsek gerçekten Türkiye şu anda yaptığı katkıdan çok daha fazla katkı sağlayacaktır ülkemize. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu. EMİTT pazar akşamına kadar ziyareti açık olacak.

