23 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Teksas eyaletinin Houston kentinde Hindistan'ın yeniden seçilen popülist başbakanı Narendra Modi için düzenlenen kutlama etkinliğiyle ilgili haberi aktarıyor. Gazete, on binlerce Hint kökenli Amerikalı'nın bir araya geldiği etkinliğe Başkan Trump'ın da katıldığını yazıyor. Habere göre kitlelere hitap etme fırsatını hiçbir zaman kaçırmayan Trump, Modi için düzenlenen etkinlikte kendisini öne çıkarmaktan geri kalmadı. Trump, Hintli kalabalığa, ”Başka hiçbir Amerika başkanı size Başkan Donald Trump'tan daha iyi dost olamaz,” şeklinde seslendi. Amerika ve Hindistan'ın ortak değerleri temel alan iki dost ülke olduğunu kaydeden Trump, Modi'yi övdü. Öte yandan gazete, etkinliğin, siyaset yapma tarzı birbirine çok benzeyen iki lideri buluşturduğunu yazıyor. Sağcı popülist söylemlerle, yerleşik siyasi düzene karşı çıkarak seçilen Trump ve Modi, dini, ekonomik ve sosyal fay hatlarındaki gerginlikleri körükleyen iki lider. Her iki lider de ülkeleri içindeki kutuplaşmayı derinleştirmekle eleştiriliyor. Çok sayıda muhalif, Modi'yi, Hindular ve Müslümanlar arasındaki ayrılıkları kışkırtmakla suçluyor. Birleşmiş Milletler toplantıları için Amerika'ya gelen Modi, yapacağı görüşmeler sırasında Amerikan yatırımlarını Hindistan'a çekmek için de girişimlerde bulunacak.