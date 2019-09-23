23 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post Başkan Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın adının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'yle yaptığı bir telefon görüşmesinde geçtiğini ima ettiğini bildiriyor. Habere göre Trump, dün Beyaz Saray'da, ”Zelensky'yle konuşmam kutlama amaçlıydı. Yolsuzluk meselesini ele aldık. Biden ve oğlunun Ukrayna'da zaten var olan yolsuzluklara katkıda bulunmaması gerektiğini konuştuk” dedi. Trump'ın yabancı bir liderden 2020 seçimlerinde avantaj elde etmek için yardım talebinde bulunması ise üst düzey Demokrat Partili liderler arasında azil tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Öte yandan Trump ve yakın müttefikleri, Biden'e yönelik saldırıları tazeledi ve Biden ve oğlunun Ukrayna'daki faaliyetlerinin soruşturulması gerektiğini söyledi. Ancak gazete, Biden'ın Ukrayna'da kusurlu bir harekette bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt olmadığının altını çiziyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise dün katıldığı televizyon programlarında, ”Joe Biden, Ukrayna'da seçimlerimize müdahale edilmesine yol açan bir iş yaptıysa umarım bunun ne olduğunu iyice anlarız” dedi. Ancak gazete, Joe Biden'ın Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesinde rol oynadığına ilişkin de hiçbir kanıt olmadığını vurguluyor.

New York Times ise Teksas eyaletinin Houston kentinde Hindistan'ın yeniden seçilen popülist başbakanı Narendra Modi için düzenlenen kutlama etkinliğiyle ilgili haberi aktarıyor. Gazete, on binlerce Hint kökenli Amerikalı'nın bir araya geldiği etkinliğe Başkan Trump'ın da katıldığını yazıyor. Habere göre kitlelere hitap etme fırsatını hiçbir zaman kaçırmayan Trump, Modi için düzenlenen etkinlikte kendisini öne çıkarmaktan geri kalmadı. Trump, Hintli kalabalığa, ”Başka hiçbir Amerika başkanı size Başkan Donald Trump'tan daha iyi dost olamaz,” şeklinde seslendi. Amerika ve Hindistan'ın ortak değerleri temel alan iki dost ülke olduğunu kaydeden Trump, Modi'yi övdü. Öte yandan gazete, etkinliğin, siyaset yapma tarzı birbirine çok benzeyen iki lideri buluşturduğunu yazıyor. Sağcı popülist söylemlerle, yerleşik siyasi düzene karşı çıkarak seçilen Trump ve Modi, dini, ekonomik ve sosyal fay hatlarındaki gerginlikleri körükleyen iki lider. Her iki lider de ülkeleri içindeki kutuplaşmayı derinleştirmekle eleştiriliyor. Çok sayıda muhalif, Modi'yi, Hindular ve Müslümanlar arasındaki ayrılıkları kışkırtmakla suçluyor. Birleşmiş Milletler toplantıları için Amerika'ya gelen Modi, yapacağı görüşmeler sırasında Amerikan yatırımlarını Hindistan'a çekmek için de girişimlerde bulunacak.