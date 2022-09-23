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23 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

23.09.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Eylül 2022 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı aktarıldı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki elektrik kesintisi ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, 23 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

23 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

AYEDAŞ ve BEDAŞ 23 Eylül 2022 Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler listesini paylaştı. Konuya ilişkin detaylar merak edildi. Peki, 23 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

23 EYLÜL 2022 CUMA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 23 Eylül Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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