HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 23 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

23 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

07.05.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 23 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu. Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan İsmail Demir olduğunu tespit etti.

23 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

Bolu'da 15 Nisan'dan beri haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir, dere kenarında ölü bulundu.

ÇOBAN TARAFINDAN BULUNDU

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede yaşlının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Demir olduğunu tespit etti.

Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesin önünde karısını öldürmüştü! Nedeni kıskançlıkmışHerkesin önünde karısını öldürmüştü! Nedeni kıskançlıkmış
'Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...''Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...'
Katil Ümit Karakoyun'un arkadaşı anlattı! 'Karnım aç' dediKatil Ümit Karakoyun'un arkadaşı anlattı! 'Karnım aç' dedi
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili

Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili

Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

Zorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasak

Zorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasak

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

İlginizi Çekebilir

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.