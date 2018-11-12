23 günlük bebeğe kasıktan kalp ameliyatı

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de erken doğumla dünyaya gelen ve kalp yetmezliği teşhisi konulan Bade bebek, doğumdan 3 hafta sonra kasıktan girilerek gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Ceyda Ağartır, 2 Ekim'de, hamileliğinin 36. haftasında Tire Devlet Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Aile bebeklerine "Bade" adını verdi. Anne ile bebeğini taburcu etmeye hazırlanan doktorlar, Bade bebeği kilo almaması ve sürekli ağlaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastaneye sevk etti. Tetkiklerde, bebeğin kalbinden çıkan aort damarı ile akciğer ana damarı arasında, normalde doğumdan sonra kapanması gereken "patent duktus arteriozus (PDA)" damarının kapanmadığı, yaklaşık 4 milimetre genişliğinde açıklık olduğu tespit edildi. Her 10 bin bebekten 8'inde görülen bu durum nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bade bebeği muayene eden Prof. Dr. Nazmi Narin başkanlığındaki ekip, acil koduyla operasyon kararı aldı. Doktorlar, yaklaşık 20 dakika süren operasyonla henüz 23 günlük olan bebeğin kasığından girerek PDA damarını tıkaç ile kapattı. Bade bebek, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı.

Operasyona alınırken sadece 2 kilogram olan Bade bebek, operasyonun ardından hem rahatladı hem de iki günde 200 gram alarak hayata tutunma yolunda umut verdi. - Sağlığına kavuştu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin medikal tedavilere olumlu cevap vermemesi üzerine girişimsel yöntemlerle operasyonu yapma kararı aldıklarını söyledi. Operasyonun ardından Bade bebeğin tedaviye kısa sürede yanıt verdiğini aktaran Prof. Dr. Narin, "PDA damarı kapatıldıktan kısa süre sonra bebeğimiz rahatladı. Kalp yetersizliği vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Bize geldiğinde kalbinin sol tarafı büyümüştü. Operasyonla o belirtiler sona erdi. Bebeğimiz tedavinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından kilo almaya başladı. Operasyondan önce 2 kilogram olan hastamız işlemden sonra 2 günde ortalama 200 gram aldı." dedi. Operasyon sonrası yaptıkları tetkiklere göre bebeğin sağlık durumuyla ilgili her şeyin yolunda olduğunu anlatan Narin, tedaviler sayesinde Bade bebeğin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.