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23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimleriyle ilgili tüm detaylar

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak. 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Ayrıca bu seçimle ilgili seçim takvimi, YSK tarafından değil, İstanbul İl Seçim kurulunca hazırlanacak.

YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazında kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek.

AA muhabiri yenileme seçimiyle ilgili merak edilenleri derledi. İşte 10 soruda yenilenecek İstanbul seçimleri.

1- SEÇMENE KAÇ OY PUSULASI VERİLECEK?

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

2- YENİ SEÇİMDE HANGİ İŞLEMLER TEKRAR EDİLECEK?

Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

3- HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILABİLECEK?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

4- SİYASİ PARTİLER YENİDEN ADAY BELİRLEYEBİLİR Mİ?

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

5- BAĞIMSIZ ADAYLAR BU SEÇİME DE KATILABİLECEK Mİ?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçime bağımsız aday olarak katılanlar bu seçime de katılabilecek. Yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek.

6- SANDIK KURULLARI YENİDEN OLUŞTURULACAK MI?

Seçim sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği için sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.

7- SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENECEK Mİ?

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenler listeden çıkarılacak, 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar listeye eklenecek.

8- HER SANDIKTA KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?

Yapılacak olan bu ara seçimlerde kullanılacak sandık seçmen listeleri, her bir sandık için 400 seçmeni kapsayacak şekilde düzenlenecek.

9- SEÇİM İŞLERİ NEREDEN YÜRÜTÜLECEK?

Bu seçimle ilgili seçim takvimi, YSK tarafından değil, seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim kurulunca hazırlanarak uygulanacak.

10- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KİM YÜRÜTECEK?

Belediye Kanununa göre, büyükşehirlerde belediye başkanı mazbatası iptal olduğunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına İçişleri Bakanı tarafından görevlendirme yapılması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

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