23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimleriyle ilgili tüm detaylar

YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazında kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek.

AA muhabiri yenileme seçimiyle ilgili merak edilenleri derledi. İşte 10 soruda yenilenecek İstanbul seçimleri.

1- SEÇMENE KAÇ OY PUSULASI VERİLECEK?

23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

2- YENİ SEÇİMDE HANGİ İŞLEMLER TEKRAR EDİLECEK?

Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

3- HANGİ PARTİLER SEÇİME KATILABİLECEK?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.