23 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 23 Haziran 2022 Perşembe

23 Haziran deprem listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamanın ayrıntıları ve nerede, kaç büyüklüğünde deprem olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki 23 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

23 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

23 Haziran'da meydana gelen depremler listesi:

2022.06.23 05:03:38 34.5890 32.1845 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.23 04:05:34 38.7010 44.4377 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.06.23 03:54:01 36.0378 29.1033 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.23 03:28:33 40.2068 33.3923 9.0 -.- 2.7 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA) İlksel

2022.06.23 02:25:21 35.7775 30.9590 14.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.23 02:08:33 37.6552 37.9162 6.6 -.- 2.2 -.- YELBASTI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2022.06.23 01:44:22 40.9525 35.7553 5.3 -.- 2.1 -.- KAYACIK-HAVZA (SAMSUN) İlksel

2022.06.23 01:13:38 35.1188 25.2912 5.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.23 00:00:37 39.8238 24.0875 17.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

