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23 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 23 Haziran 2022 Perşembe

23.06.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Haziran deprem mi oldu? Merak edilen soru Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklama ile yanıt buldu. Samsun, Adıyaman, Ankara gibi bazı illerimizde sarsıntı hisseden kişiler internette araştırma yapıyor. Pek bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

23 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 23 Haziran 2022 Perşembe

23 Haziran deprem listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamanın ayrıntıları ve nerede, kaç büyüklüğünde deprem olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki 23 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

23 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

23 Haziran'da meydana gelen depremler listesi:

2022.06.23 05:03:38 34.5890 32.1845 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.23 04:05:34 38.7010 44.4377 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.06.23 03:54:01 36.0378 29.1033 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.23 03:28:33 40.2068 33.3923 9.0 -.- 2.7 -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA) İlksel
2022.06.23 02:25:21 35.7775 30.9590 14.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.23 02:08:33 37.6552 37.9162 6.6 -.- 2.2 -.- YELBASTI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2022.06.23 01:44:22 40.9525 35.7553 5.3 -.- 2.1 -.- KAYACIK-HAVZA (SAMSUN) İlksel
2022.06.23 01:13:38 35.1188 25.2912 5.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.23 00:00:37 39.8238 24.0875 17.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Adıyaman Samsun
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