23 Haziran İstanbul seçimi: Sandıklar kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

2019 yerel seçim süreci İstanbul için bitmiş değil. İstanbul'da iptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası belediye başkanı seçimi için yeniden sandıklar kuruldu. 23 Haziran Pazar sabahı İstanbul'da 10 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak. Bu seçimde hem katılım miktarı hem de bu sefer yarışı kim önde bitirecek merak ediliyor. 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'un Türkiye 39 ilçesinde kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi kaçta başlayacak ve kaçta kapanacak. 23 Haziran İstabul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAÇTA KAPANACAK?

Önceki seçimde olduğu gibi gene sandıkların açılş ve kapanış saatleri şu şekilde: 08.00 - 17.00. Seçmenlerin akşam 5'ten önce sandıklarına gidip oylarını kullanmaları gerekiyor. Bu saaten sonra sandıklar kapanacak ve oyların sayım süreci başlayacak.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK’nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 - 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimde olduğu gibi YSK’nın vereceği onayla 21.00’den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Yani sat 19.00 civarında ilk sonuçlara dair verilerin yayımlanması ihtimali bulunuyor.