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23 Haziran İstanbul seçimi: Sandıklar kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2019 21:34 | Son Güncelleme

Türkiye'de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir seçim süreci içinde İstanbul'da yerel seçimler tekrarlanıyor. 23 Haziran seçimleri için İstanbul'un dört bir köşesinde yeniden sandıklar kuruldu ve 10 milyonu aşkın İstanbul seçmeni, belediye başkanını seçmek için oy kullanacak. Sadece İstanbullular değil tüm Türkiye seçimi Binali Yıldırım mı, yoksa Ekrem İmamoğlu mu kazanacak diye merak ediyor. Peki sandıklar saat kaçta açılacak ve kapanacak. 23 Haziran seçim sonuçları saat kaçta öğrenilebilecek?

23 Haziran İstanbul seçimi: Sandıklar kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak?

2019 yerel seçim süreci İstanbul için bitmiş değil. İstanbul'da iptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası belediye başkanı seçimi için yeniden sandıklar kuruldu. 23 Haziran Pazar sabahı İstanbul'da 10 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak. Bu seçimde hem katılım miktarı hem de bu sefer yarışı kim önde bitirecek merak ediliyor. 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'un Türkiye 39 ilçesinde kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi kaçta başlayacak ve kaçta kapanacak. 23 Haziran İstabul seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAÇTA KAPANACAK?

Önceki seçimde olduğu gibi gene sandıkların açılş ve kapanış saatleri şu şekilde: 08.00 - 17.00. Seçmenlerin akşam 5'ten önce sandıklarına gidip oylarını kullanmaları gerekiyor. Bu saaten sonra sandıklar kapanacak ve oyların sayım süreci başlayacak.

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Okullarda kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi için tanınan süre bittiğinde yani sandıklar kapandığında artık seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başlayacak. YSK’nın açıklamasına göre resmi olarak 18.00 - 21.00 saatleri arasında seçim ile ilgili haber ve tebliğ yapmak yasak olacak. Ancak geçtiğimiz seçimde olduğu gibi YSK’nın vereceği onayla 21.00’den önce seçim sonuçları ile ilgili ilk bilgilerin yayımlanmasına başlanabileceği tahmin ediliyor. Yani sat 19.00 civarında ilk sonuçlara dair verilerin yayımlanması ihtimali bulunuyor.

Yayın yasağı kalktığında tüm 23 Haziran karşılaştırmalı seçim sonuçlarına Mynet’in aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz seçim haritasından erişebilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları haritası için tıklayınız

OYLARIN SAYILMASI

YSK’dan gelen açıklamaya sandıkların kapanma saatinden önce oyların sayılmasına başlanmayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

OY KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekiyor.

1- ÜZERİNİZDE T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

2- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRMEYİN

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

3- OY PUSULALARINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KOYMAYIN

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

4- PUSULALARI TEK ZARFA KOYUN

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

5- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

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