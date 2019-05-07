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23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

YSK İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Milyonlarca İstanbul seçmeni 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına geçecekler. Peki nerede oy kullanacağım diye merak ediyorsanız işte yenilecek İstanbul seçimleri ile ilgili detaylar...

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

Tüm Türkiye’nin dikkat kesildiği YSK toplantısından İstanbul yerel seçiminin tekrar edilmesi kararı çıktı. Buna göre 23 Haziran’da İstanbul’un tüm ilçelerinde seçmenler yeniden sandığa gidecekler. Yeni seçimle ilgili seçmenlerin aklında bazı soru işaretleri var: Nerede oy kullanacağım? Muhtar, belediye meclisi için yeniden oy kullanılacak mı?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçim tekrarının esaslarına göre seçmenler 31 Mart seçimlerinde nerede oy kullandılarsa 23 Haziran İstanbul seçiminde de aynı sandıkta oy kullanacaklar. Sandığınızı kontrol etmek isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz YSK seçmen sorgulama aracından faydalanabilirsiniz.

YSK seçmen sorgulama aracı için tıklayınız

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yukarıdaki bağlantı ile açılan sayfada Kimlik tipinizi seçin ve nüfusa kayıtlı olduğunu ili, T.C. kimlik numaranızı, kimliğinize göre sıra no veya seri no alanını doldurduktan sonra gri alandaki kodu altındaki alana girip sorgulama yapabilirsiniz.

NASIL OY KULLANILACAK?

31 Mart yerel seçimlerinin aksine bu sefer sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak. Vatandaşlar muhtarlık ve belediye meclisi için oy kullanmayacaklar yani zarfa sadece tek bir oy pusulası atılacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE OLMUŞTU?

31 Mart seçimlerine dair YSK’nın onayladığı ve Ekram İmamoğlu’nun mazbata aldığı son sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy almıştı. Diğer adayların aldıkları oy sayıları ise şunlardı:

Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

Şimdi 23 Haziran’da oy dağılımının bu sefer nasıl olacağı merak ediliyor. 31 Mart’ta seçime giren bazı adayların bu seçimde adaylıktan çekildiği açıklanıyor.

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