23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

Tüm Türkiye’nin dikkat kesildiği YSK toplantısından İstanbul yerel seçiminin tekrar edilmesi kararı çıktı. Buna göre 23 Haziran’da İstanbul’un tüm ilçelerinde seçmenler yeniden sandığa gidecekler. Yeni seçimle ilgili seçmenlerin aklında bazı soru işaretleri var: Nerede oy kullanacağım? Muhtar, belediye meclisi için yeniden oy kullanılacak mı?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçim tekrarının esaslarına göre seçmenler 31 Mart seçimlerinde nerede oy kullandılarsa 23 Haziran İstanbul seçiminde de aynı sandıkta oy kullanacaklar. Sandığınızı kontrol etmek isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz YSK seçmen sorgulama aracından faydalanabilirsiniz.

YSK seçmen sorgulama aracı için tıklayınız

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yukarıdaki bağlantı ile açılan sayfada Kimlik tipinizi seçin ve nüfusa kayıtlı olduğunu ili, T.C. kimlik numaranızı, kimliğinize göre sıra no veya seri no alanını doldurduktan sonra gri alandaki kodu altındaki alana girip sorgulama yapabilirsiniz.

NASIL OY KULLANILACAK?

31 Mart yerel seçimlerinin aksine bu sefer sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yapılacak. Vatandaşlar muhtarlık ve belediye meclisi için oy kullanmayacaklar yani zarfa sadece tek bir oy pusulası atılacak.