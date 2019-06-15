23 Haziran İstanbul son seçim anketi! ORC yayımladı: İstanbul'da kim önde? Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu?

ORC Araştırma 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili son anket çalışmasını yayımladı. 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin sonuçları, kurumun Twitter hesabından paylaşıldı.

BİNALİ YILDIRIM ÖNDE!

Yayımlanan sonuçlara göre 23 Haziran İstanbul seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, az bir oy farkıyla CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakıyor.

Binali Yıldırım'ın oy oranının yüzde 48,3; Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının yüzde 47,7 olarak yer aldığı anket sonuçlarında diğer adayların oy oranı toplamı ise yüzde 0,6 olarak görülüyor.

KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yüzde 3,4 oy oranıyla da kararsız seçmenler dikkat çekiyor.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan bu araştırma, ORC'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik gerçekleştirdiği 2. anket çalışmasıdır. ORC son anket çalışmasını (seçim tahmini) 21 Haziran'da açıklayacaktır. — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) 15 Haziran 2019



