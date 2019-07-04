23 Haziran seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketinden çarpıcı İmamoğlu-Yıldırım raporu

KONDA Araştırma Şirketi, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin “Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri” raporunu sitesinden yayımladı.

KONDA Araştırma Şirketi’nin hazırladığı seçim raporuna göre, işsizler, öğrenciler ve gençler Ekrem İmamoğlu’na oy verirken, Binali Yıldırım’a oy verenlerin ise ağırlıklı olarak lise ve altı okullardan mezun oldukları kaydedildi.

BİNALİ YILDIRIM'A MHP DESTEĞİNDE DÜŞÜŞ



KONDA’nın 19-20 Ocak’ta adayların henüz belli olduğu dönemde, 31 Mart seçimlerinden bir hafta önce 23-24 Mart’ta ve 23 Haziran seçiminden bir hafta önce 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği 3 farklı araştırmanın sonuçlarının kıyaslandığı raporda 31 Mart’ta MHP seçmeninin yarısı Binali Yıldırım’a oy verirken, haziran ayında bu desteğin 3’te bir oranına gerilediği tespiti yapıldı.

"İMAMOĞLU, ÖĞRENCİLER ARASINDA CİDDİ HAKİMİYET GÖSTERMİŞ"



Rapora göre, öğrenciler ve işsizlerin Ekrem İmamoğlu’na oy verdikleri görüldü. KONDA Araştırma, kişilerin çalışma durumlarına göre oy tercihlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: