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23 Haziran seçimi- Binali Yıldırım: İmamoğlu ile bir araya geleceğiz konuşacağız, seçmen karar verecek

07.06.2019 00:58 | Son Güncelleme

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışmanın gerçekleşeceğini söyledi. Yıldırım, YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin de "seçimin tekrarı konusu iyi izah edilemedi" dedi.

23 Haziran seçimi- Binali Yıldırım: İmamoğlu ile bir araya geleceğiz konuşacağız, seçmen karar verecek

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışmanın gerçekleşeceğini söyledi.

Kampanya için bulunduğu Diyarbakır'da TRT Haber televizyonunda soruları yanıtlayan Yıldırım, "Her konuyu konuşabiliriz. Ama ben İstanbul ölçeğinde olmasını tercih ederim. Rakibim de bu görüşte" dedi.

Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak nasıl gördüğüne ilişkin soruya da, "Ben onun hakkında değerlendirme yapmak istemem, bir araya geleceğiz konuşacağız seçmen karar verecek" dedi.

Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Binali Yıldırım, YSK'nın seçimin tekrarı konusunu iyi izah edemediğini savundu:

"Karar geç yayınlandı. 31 Mart seçimi tamamlanmış bir seçim değildir. Seçilen bir belediye başkanı yoktur. Burada il seçim kurulu ile YSK arasındaki tezat, arkadaşımızın seçildiğine ilişkin kanaatı oluşturdu"

'Biz seçimin tekrarlanmasını istemedik.'

Yıldırım, seçim gecesi yaptığı "kazandık" demecine ilişkin olarak ise "rakip aday kazandık" dedikten sonra açıklama yapıldığını savundu.

Binali Yıldırım, kazandık açıklamsının "o dakika ellerinde olan bilgilere göre" yapıldığını da ekledi.

İstanbul Adayı Yıldırım, seçimin yenilenmesi ile ilgili de CHP'yi suçladı ve "Biz hiçbir zaman bu seçimin tekrarlanmasını istemedik. Israrla bu oyların yeniden sayılmasını istedik. Karşı çıktılar" dedi.

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