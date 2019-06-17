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23 Haziran seçiminde binlerce gözlemci görev alacak

17.06.2019 22:38 | Son Güncelleme

23 Haziran seçiminde binlerce gözlemci görevlendiriliyor.

23 Haziran seçiminde binlerce gözlemci görev alacak

Avrupa Konseyi de seçimler için Türkiye'ye gözlemci gönderiyor.Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin AKP'nin itirazı üzerine yenilenmesine karar vermesi sonrası 23 Haziran'da düzenlenecek seçimler için binlerce gözlemci görevlendiriliyor.

Avrupa Konseyi'nden de gözlemcilerin Ankara ve İstanbul'a gidip diplomatlar, adaylar ve seçim yetkilileri ile görüşeceği bildirildi. Konsey delegasyonunun kaç kişi olacağı belirtilmedi ancak 31 Mart seçimlerinde 22 gözlemci görev almıştı.

Avrupa Konseyi Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949’da kuruldu. Konseyin 47 üyesi bulunuyor. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında sayılıyor.

Oy ve Ötesi gönüllüleri

Seçim günü Oy ve Ötesi inisiyatifi de binlerce gözlemci görevlendirecek. Oy ve Ötesi Başkanı Mustafa Köksalan şimdiye kadar dokuz bin gönüllünün gözlemci olmak için kendilerine başvurduğunu aktardı. Altı bin kişiye gözlemci olabilmeleri için eğitim verildi.

Oy ve Ötesi sandık sonuç tutanaklarını canlı olarak kamuoyu ile paylaşacağını da duyurdu.

CHP daha önce bin avukatı görevlendireceğini açıklamıştı. AKPli bir sözcü de seçim kurulunun seçimden iki gün önce kaç gözlemcinin görev alabileceğine dair bir açıklama yapacağını aktardı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a 13 bin oy farkla kazanmıştı. Ancak AKP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etmiş ve YSK bu itirazı haklı bulmuştu. YSK, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlendiğini belirterek seçimin yenilenmesine karar vermişti.

dpa/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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