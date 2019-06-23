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23 Haziran seçiminin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 22:06 | Son Güncelleme

Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

23 Haziran seçiminin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Melih Gökçek, Twitter hesabından 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YANLIŞLIKLARI GÖRÜP YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

"Melih Gökçek olarak her zaman şunu söylemişimdir. Halka rağmen siyaset yapılmaz" diyen Gökçek, "Madem ki millet böyle bir karar vermiştir. Halka kulak verip siyasetimizdeki yanlışları görüp yolumuza devam etmeliyiz. Bir müsibet bin nasihatten evladır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA TEBRİK

Ankara Eski Belediye Başkanı Gökçek, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.


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