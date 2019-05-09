23 Haziran’a tatil rezervasyonu olanlara kolaylık

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Biz üyelerimize ’misafirlerimizin bu taleplerine lütfen yardımcı olun’ çağrısında bulunduk. Vatandaşlarımızın seçimle ilgili gösterecekleri duyarlılığa biz de destek olacağız. İşletmelerimiz zorluk çıkartmayacak. Vatandaşlarımız kanuni sürelere uyarlarsa sorun ve maddi kayıpları da olmaz" dedi.

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından tatil planı yapmış olan vatandaşların mağdur edilmemesi için Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tüm işletmelere çağrıda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, insanların seçimlere duyarlı olduğunu ve bu konuyla ilgili hareketlenmenin başladığını belirtti. Türkiye’de seçimlere katılma oranının yüksek olduğunu dile getiren Ayık, insanların 23 Haziran’a denk gelen rezervasyonlarını öne alacaklarını veya erteleyeceklerini aktardı.

"Üyelerimize yardımcı olun çağrısında bulunduk"

Rezervasyon tarihine 1 ay kala değişiklik yapma hakkı olduğunu kaydeden Ayık, "İki husus var, eğer seyahat acentesi üzerinden rezervasyon yapıldıysa ve özel bir sözleşeme imzalanmadıysa bir ay kala yasa iptal ve değişikliğe el veriyor. Ama acente ’iade veya değişiklik yoktur’ maddeleri içeren özel sözleşme imzalatmışsa müşterinin bu hakkı olmuyor. Ben yine de beklenmeyen bir durum olduğu için acentelerin yardımcı olacaklarına inanıyorum. Diğer yandan arada bir acente olmadan doğrudan otellerden rezervasyon yapıldıysa üyelerimiz son derece yardımcı olacak. Biz üye işletmelerimize ’misafirlerimizin bu taleplerine lütfen yardımcı olun’ çağrısında bulunduk" şeklinde konuştu.