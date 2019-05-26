İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ramazan Bayramı'ndan sonra 23 Haziran'da İstanbul'da demokrasi bayramı var. Demokrasi bayramında İstanbul'a dönüp oyunuzu kullanmayı, sandığa giderek vatandaşlık görevinizi yerine getirmeyi sakın ha sakın ihmal etmeyin." dedi.

Kağıthane ilçesinde yaşayan Amasyalılar ile Sadabat Parkı'nda iftarda bir araya gelen Oktay, burada yaptığı konuşmada, ramazan bereketinin dalga dalga hanelere, sofralara yayıldığı mübarek ayda iftar ve sahurlarda vatandaşlarla bir araya gelerek ramazanın ruhunu derinden hissettiklerini belirtti.

Amasya'nın, Osmanlı'nın bir cihan devletine dönüşürken ilk adımların atıldığı yer olduğunu ifade eden Oktay, "Dünden bugüne Amasyalılar, vatan söz konusu olduğunda hiç düşünmeden üzerilerine düşeni yapmıştır. Bu bilinci daima yüreklerinde taşıyan siz vatanperver kardeşlerimle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere, memleket sevdasıyla gönül birliği yaptığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletiyorum." diye konuştu.