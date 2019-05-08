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23 Haziran'da oy kullanacak üniversitelileri İstanbul'a götürecekler

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

CHP Antalya Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, 23 Haziran'da oy kullanmak için İstanbul'a gidecek üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacaklarını söyledi.

23 Haziran'da oy kullanacak üniversitelileri İstanbul'a götürecekler

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- CHP Antalya Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, 23 Haziran'da oy kullanmak için İstanbul'a gidecek üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacaklarını söyledi.
CHP Antalya Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak seçimlere yönelik kampanya başlattı. Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, eğitim amaçlı Antalya'da bulunan öğrencileri İstanbul'a ücretsiz taşıyacaklarını kaydetti. Gül, "Bizler Antalya'da eğitim amaçlı bulunan ancak 23 Haziran'da oy kullanmaya gitmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Maddi durumu olmayan öğrenci arkadaşlarımızın gidiş dönüş yol masraflarını karşılayacağız. Arkadaşlarımızdan tek isteğimiz ikametgah belgeleri" dedi. Musa Gül, bu kampanya için partilerinden bir destek almayacaklarını, gençlik kolları üyelerinin kendi aralarında biriktireceği parayla ulaşımı sağlayacaklarını vurguladı.
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