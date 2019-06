"23 Haziran'da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler"

İSTOÇ'un 20 binden fazla iş yeri ve 23 bin çalışanıyla her gün 70-80 bin kişinin gelip gittiği, muazzam bir şekilde üreten ve Türkiye'ye değer katan bir site olduğunu anlatan Yıldırım, "İSTOÇ'un büyüklüğünü anlamak için yılda dönen ciroya bakmak lazım. İSTOÇ'un cirosu, yılda 56 ilde dönen cirodan daha fazla. Demek ki, Türkiye'nin, İstanbul'un üreten kalbi. Türkiye, nasıl İstanbul'suz olmazsa, İstanbul da İSTOÇ'suz olmaz. Bu kadar önemli bir yerden bahsediyorum." diye konuştu.

"Yeri gelmişken şunu söylemem lazım. 31 Mart'ta seçim yaptık. 31 Mart seçimleri, Türkiye'nin her tarafından bitti, bir tek İstanbul'da kaldı. İstanbul'un da ilçeleri tamam. Meclis üyeleri tamam. Bir tek Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaldı. Niye bitmedi? Açıkçası, biz, bu seçimlerin 31 Mart'ta tamamlanmasını çok arzu ettik. Defalarca sandıkta sayım esnasında yapılan hileler ve yolsuzlukları tespit ettik. Dedik ki, 'Gelin bu oyları yeniden sayılım. Bu seçim sakatlanmıştır.' Dedik ki, oyların yüzde 10'u sayıldı. Rakip adayla arasındaki fark yarıdan fazla azaldı. 29 bin idi, 13 bine düştü. Sadece yüzde 10 oy sayımıyla. Ben size soruyorum. Siz esnafsınız. Hesap kitaptan iyi anlarsınız. Yüzde 10'dan aradaki fark yarının altına düşüyorsa, yüzde 90'ı sayarsak ne olur? Hesap bu kadar basit."

"Fakat biz bu müracaatı yapar yapmaz, sadece 5 dakika içinde gece yarısı CHP, İl Seçim Kurulunda ret kararı aldırdı. Yüksek Seçim Kurulu'na gittik, o da CHP'nin ret kararını uyguladı. Ne sayıldı, dört ilçe sayıldı. İki ilçe de kısmen sayıldı. Hepsi bu. 39 ilçe içinde bu kadar sayım yapıldı. Giden oyların 16 binini geri getirdik. Her şey ortada. Karşı tarafa, diyor ki, 'Biz de sayımdan geriye oy kazandık.' Kardeşim senin kazandığını benim kazandığımı düştükten sonra aradaki fark bu. Şimdi eşit oy alıyor. Normalde saydığımız zaman iptalden bir tane oy bana geliyorsa, bir tane de ona gitmesi lazım. Kaybedersek eşit kaybetmemiz lazım. Kazanırsak eşit kazanmamız lazım. Çünkü, verilen oylar ayağı yukarı eşit. Arada 13 bin fark var. Fakat öyle olmuyor. Bizim çalınan oylar birer birer geliyor. Öbür tarafa oy gitmiyor. Çalma daha nasıl olacak onu anlamıyorum. Yüzde 10'da 16 bin oy geri geliyorsa, demek ki, bizim oylar iç edilmiş. Bunun başka izahı var mı?

Artık seçimin gündemden kaldırılması gerektiğini belirten Yıldırım, artık seçim değil, geçim ile ilgilenilmesi ve bunun gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beni bilirsiniz. 17 yıldır millete hizmet için çalışıyor, gayret ediyoruz. İstanbul, Türkiye demektir. Her birisi Türkiye'nin farklı illerinden ilçelerinden buraya geldi. Ben öyle yaptım. 11 yaşında bu kente geldim. Bu şehre borcumuzu ödememiz lazım. Bazıları, atıp tutuyor. Biz sadece belediye başkanı olursak, yapacaklarımızı anlatmıyoruz. Arkaya dönüp baktığınızda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere dönüştüren bir kardeşiniz var. Sadece umut tacirliği yapanlar değil, geçmişinde Türkiye'nin her köşesine mührünü vuran Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım var. Sadece İstanbul'a yaptıklarımızı söylesek yeter. İstanbul'a iki köprü yapıldı. Birini rahmetli Süleyman Demirel, diğer birini de rahmetli Turgut Özal yaptı. Ama Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım iki tane yaptı. Tünel yaptık. Marmaray'ı yaptık mı? Yanına yetmedi, bir de Avrasya Tüneli yaptık mı? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz konuşmayacaksınız, eserleriniz konuşacak. Türkiye'nin her köşesinde eserlerimiz var. Yetmedi, İstanbul Havalimanı'nı yaptık. Daha da çok şey yapacağız. Bu millet daha fazlasını hak ediyor. İnsan o dur ki, bırak bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Binlerce eserimiz var. Milletimizin sayesinde, desteğiyle ne dediysek yaptık, yine biz yaparız. Şimdi İstanbul için çok güzel projelerimiz var. Size ihtiyacımız var. Bunları sizinle birlikte yapacağız."