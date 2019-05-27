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"23 haziranı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 23:46 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affettirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak" - "Bütün bunlarla beraber artık halkını, doğulu-batılı, güneyli-kuzeyli ayrıt etmeksizin Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla yani tümüyle kucaklayan bir iktidar var. Bu AK Parti iktidarıdır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affettirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 haziranı bu noktada milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum." dedi.

Erdoğan, iftarını Zeytinburnu sahilinde bir ailenin yer sofrasına konuk olarak yapmasının ardından, burada bulunan diğer vatandaşların yanına da uğradı. Orucunu açtıktan sonra onlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, onları dinledi, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.

Daha sonra parktaki Cemal Ece isimli vatandaşın çay davetini kabul eden Erdoğan, onlarla çay içip sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kendisine "Tayyip dede" diye seslenen çocuğu yanına çağırarak oyuncak hediye eden Erdoğan, bir vatandaşa da sigarayı bırakma sözü verdirerek sigara paketini aldı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Recep Tayyip Erdoğan, "Yenikapı sahile gideyim, orada vatandaşlarla iftar yapayım dedim." diye konuştu.

Parkta en çok "Tayyip dede" sesleri duyulduğunun hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Mevsim artık yaza giriyor. Çocuklar için burası tam cıvıldama yeri. Tayyip amcalarını da Tayyip dedelerini de herhalde çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Gördüğünüz gibi oyuncaklarla beraber onlarla birlikte oluyoruz." dedi.

Erdoğan, bir gazetecinin "Başkanım, sahada mikrofon uzattığımız zaman özellikle de AK Partili seçmenler şunu söylüyor; gitmeyenler de var ama gitmediklerinden dolayı büyük pişmanlık duyanlar da var." ifadeleri üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affettirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 haziranı bu noktada milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum."

- "Etnik dayatmaları ortadan kaldıran biz olduk"

Aynı gazetecinin, "Biz Kürt vatandaşlarla konuştuğumuzda, oyunu başka yere vermiş ama şunu söylüyorlar, 'adımızı dahi söyleyemiyorlar, biz hata ettik', 'Kürtlerin desteğini aldık' demekten bile çekinenlerin arkasına bir anda bir gerilimle onlara oy verdik." sözleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin böyle bir sorunu, sıkıntısı yok. Çünkü bu ülkede her şeyden önce etnik dayatmaları ortadan kaldıran biz olduk. Bölgesel noktada bütün dayatmaları kaldıran biz olduk. Kültürel noktadaki dayatmaları ortadan biz kaldırdık. Tam aksine hepsinin önünü açtık ve dedik ki, 'herkes etnik milliyetçilik noktasında kesinlikle böyle bir dayatma yapamaz, bölgesel, kültürel milliyetçilik noktasında böyle bir dayatma yapamaz. Şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şöyle bir baktığınızda batıda ne varsa hepsi orada var mı? Var. Kuzeyde ne varsa hepsi güneyde var mı? Var. Türkiye'nin 81 vilayetinde tümünde üniversiteler var mı? Var. Hastaneler var mı? Var. Havalimanlarına bakıyorsunuz, şu anda 56 vilayetimizde havalimanı var. Eskiden bunlar var mıydı? Yok. Bütün bunlarla beraber artık halkını, doğulu-batılı, güneyli-kuzeyli ayırt etmeksizin Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla yani tümüyle kucaklayan bir iktidar var. Bu AK Parti iktidarıdır. Çünkü bizim temel değerlerimizden gelen bir anlayıştır. Bu da Yunus’un diliyle 'Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü', ölçü bu... Biz böyle sevdik. Halkımızın tümünü, 82 milyonu böyle kucakladık, böyle kucaklamaya da devam ediyoruz. Bunu başardığımız anda, hep ne söylüyorum? 'bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız.' Bundan sonra da rabiamız diyorum. Burada ne var? Tek millet var, tek bayrak var, tek vatan var, tek devlet var. Bunun dışında bir şey olabilir mi?"

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

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