"23 haziranı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affettirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 haziranı bu noktada milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum." dedi. Erdoğan, iftarını Zeytinburnu sahilinde bir ailenin yer sofrasına konuk olarak yapmasının ardından, burada bulunan diğer vatandaşların yanına da uğradı. Orucunu açtıktan sonra onlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, onları dinledi, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra parktaki Cemal Ece isimli vatandaşın çay davetini kabul eden Erdoğan, onlarla çay içip sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisine "Tayyip dede" diye seslenen çocuğu yanına çağırarak oyuncak hediye eden Erdoğan, bir vatandaşa da sigarayı bırakma sözü verdirerek sigara paketini aldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Recep Tayyip Erdoğan, "Yenikapı sahile gideyim, orada vatandaşlarla iftar yapayım dedim." diye konuştu.

Parkta en çok "Tayyip dede" sesleri duyulduğunun hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Mevsim artık yaza giriyor. Çocuklar için burası tam cıvıldama yeri. Tayyip amcalarını da Tayyip dedelerini de herhalde çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Gördüğünüz gibi oyuncaklarla beraber onlarla birlikte oluyoruz." dedi. Erdoğan, bir gazetecinin "Başkanım, sahada mikrofon uzattığımız zaman özellikle de AK Partili seçmenler şunu söylüyor; gitmeyenler de var ama gitmediklerinden dolayı büyük pişmanlık duyanlar da var." ifadeleri üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı: "İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affettirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 haziranı bu noktada milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum." - "Etnik dayatmaları ortadan kaldıran biz olduk" Aynı gazetecinin, "Biz Kürt vatandaşlarla konuştuğumuzda, oyunu başka yere vermiş ama şunu söylüyorlar, 'adımızı dahi söyleyemiyorlar, biz hata ettik', 'Kürtlerin desteğini aldık' demekten bile çekinenlerin arkasına bir anda bir gerilimle onlara oy verdik." sözleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi: