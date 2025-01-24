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  4. 23 ilde FETÖ operasyonu! 71 şüpheli yakalandı

23 ilde FETÖ operasyonu! 71 şüpheli yakalandı

24.01.2025 09:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-36' operasyonlarında 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

23 ilde FETÖ operasyonu! 71 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 23 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'Kıskaç-36' operasyonlarında 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
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