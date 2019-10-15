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23. İstanbul Tiyatro Festivali ödül gecesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 23:20 | Son Güncelleme

İKSV tarafından 23. İstanbul Tiyatro Festivali "Onur Ödülleri" ve "Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü" takdim edilmek üzere özel bir gece düzenlendi - İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: - "Gençlerin kültür sanata katılım ve erişimini artırmak için çalışmalar yürütüyor, güncel kültür sanat üretimini destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Festivalin "Onur Ödülleri" ve "Gülriz Sururi & Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü"nün verildiği tören Ses Tiyatrosu'nda yapıldı.

Törene, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Canan Aykut Bingöl ve oyuncu Selçuk Yöntem'in yanı sıra kültür sanat kurumları temsilcileri ile pek çok tiyatrosever katıldı.

Gecenin açış konuşmasını yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, güncel sanat üretimini her alanda desteklediklerini belirterek, gösterileri ve yan etkinlikleriyle 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin çok yönlü bir kültür ve sanat şenliği olacağını dile getirdi.

- Festivalde yurtdışında 12 gösterim yer alıyor

Eczacıbaşı, festivalin Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın dört bir yanından saygın kültür kurumları ve topluluklarla işbirlikleri yürüten ve yerli yapımları destekleyen İstanbul Tiyatro Festivali aracılığıyla Türkiye ve küresel ölçekteki kültür sanat evreni arasında verimli bir etkileşim sağlıyoruz. Gençlerin kültür sanata katılım ve erişimini artırmak için çalışmalar yürütüyor, güncel kültür sanat üretimini destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gecede festivalin tanıtım konuşmasını yapan İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ise 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerin çok geniş bir yelpazede oyunlar, dans gösterileri ve performanslar izleyebileceğini ifade etti.

Yılmaz, bu yıl festivalin sahne sanatlarının farklı biçimlerini bir araya getirdiğine dikkati çekerek, "Kimi zaman izleyiciler oyun karakterine dönüşürken diğer taraftan gerçek hikayeleri yine o hikayelerin gerçek kahramanlarından dinleme fırsatı bulacak. Festivalde yurtdışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yer alacak." dedi.

- Onur Ödülleri 3 isime verildi

23. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota'ya verildi.

Ferhan Şensoy adına oyuncu Mustafa Gültekin ve Metin Deniz ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı'nda alırken Emmanuel Demarcy-Mota'ya ise ödülü, 22 Kasım'da Ionesco Dosyası adlı oyunun, Theatre de la Ville tarafından festival kapsamında gerçekleştirilecek gösterisi sonrasında sunulacağı ifade edildi.

- Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü 3 topluluğa gitti

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe toplulukları arasında, bir sonraki prodüksiyonlarında kullanılmak üzere, sundukları proje bütçelerine oranlı olarak paylaştırıldı.

Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZeye ödülleri, seçici kurul üyeleri Leman Yılmaz, Selçuk Yöntem ve Seçkin Selvi tarafından sunuldu.

23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

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