23. İstanbul Tiyatro Festivali programı açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 13 Kasım'da başlayacak.

Festivalde yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimi yapılacak.

Bu yıl ki kampanyası "hayat ters yüz" olarak belirlenen festivalin "Öğrenme ve Gelişim Programı" kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Festival, sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla "Sahne neresi?" ve "Oyuncu kim?" gibi sorulara yanıt arayacak.

- Ferhan Şensoy, Metin Deniz ve Emmanuel Demarcy-Mota'ya "Onur Ödülü"

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin "Onur Ödülleri" yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota’ya takdim edilecek.

Festivalin geçen sene Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali'yle başlayan işbirliği, bu yıl Rusya'dan gelecek olan dört farklı yapımla devam edecek. Golden Mask İstanbul'da kapsamında Puşkin'in yedi yılda tamamladığı eşsiz eseri "Yevgeni Onegin"in yanı sıra Moskova Balesi'nin yedi dansçısının yorumuyla sahnelenen "Her Yol Kuzeye Çıkar", Maxim Didenko'nun müzikali "Sirk" ve Ivan Vyrypaev'in kaleminden çıkan "İran Konferansı" festival seyircisiyle buluşacak.