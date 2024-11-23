23 Kasım hava durumu! Kimi sarı, kimi turuncu... Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Haritaya yansıdı: 'Kutuplardan özel koridor açılmış gibi' (5 günlük tahmin)

Meteoroloji 23 Kasım Cumartesi (bugün) için son hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre 44 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu alarm verildi. Bazı illerde, hava sıcaklığında bugün gün içinde 5 derece kadar düşüş beklenirken yağmur, fırıtna ve kar yağışı uyarısı geldi. Herkes "23 Kasım bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak? İstanbul'da kar var mı?" sorularına yanıt ararken; 5 günlük hava tahmin haritası da yayımlandı. İşte 23 Kasım hava durumuyla ilgili son durum.

YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA, EGE, AKDENİZ VE BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA DÜŞÜYOR DOĞUDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

44 KENT İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" ALARM

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Yalova.

"Turuncu" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

HARİTAYA YANSIDI! TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Hafta sonu etkili olacak soğuk hava dalgasıyla ilgili de Hava Forum'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Türkiye'yi etkisi altına altına alacak olan soğuk hava, haritaya yansıdı. Yapılan paylaşımda "Hafta sonu bizi etkileyecek olan soğuk hava dalgasına bakın! Kutuplardan bize özel bir koridor açılmış gibi... denildi.

MARMARA'DA SAĞANAK VE FIRTINA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE'NİN KUZEYİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA: 24, Çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 22, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

MERSİN: 21, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU'DA YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KAYSERİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

KARADENİZ'DE SAĞANAK VE KAR VAR

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU ÇOK BULUTLU OLACAK

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU PARÇALI BULUTLU OLACAK

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

SİİRT: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

Ülke genelinde 5 günlük hava durumu tahminleri ise şöyle;