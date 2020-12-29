HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 23 kez ceza kesilen dönerciden tepki çeken sözler: Genelge beni bağlamaz

23 kez ceza kesilen dönerciden tepki çeken sözler: Genelge beni bağlamaz

29.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
23 kez ceza kesilen dönerciden tepki çeken sözler: Genelge beni bağlamaz

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, esnaf Erkan Cinbir (39), koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam ediyor. Bugüne kadar hakkında 23 kez tutanak tutulup, ceza yazılan Cinbir'in polislerin iş yerine geldiği sırada çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntüde, "Genelge beni bağlamaz" dediği görüldü.

Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı kafeteryası bulunan Erkan Cinbir, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, restoran ve lokanta gibi işletmelerin müşteri kabul etme yasağına uymuyor. Cinbir, sadece paket servisi yapması gereken kafeteryasına müşteri alıp, yiyecek servisi yapıyor.

Erkan Cinbir hakkında bugüne kadar maske takmadığı ve iş yerinde yemek servisi yaptığı için 23 tutanak tutulup, ceza yazıldı. İş yerinin girişine, "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz" yazısı asan Cinbir'in yemek yiyen müşterilerine de ceza uygulandı.

Tüm bunlara rağmen kafeteryasını kapatmamakta direnen Erkan Cinbir, son olarak önceki gün iş yerine gelen zabıta ve polis ekiplerine, ceza yazamayacaklarını söyledi. Cinbir ile bir müşteriye ceza kesildi. Cinbir, ceza yazan polis ve zabıta ekiplerini, cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, kurallara karşı geldiğini söyleyen görevlilere, "Ne kuralı? Öyle bir kural yok" diye karşılık veren Cinbir, genelgeyi uyguladıklarını ifade eden polis memuruna da, "Arkadaşım genelge beni bağlamaz. Ben memur değilim, benim için geçerli değil" diyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdiÇavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi
Kola ve muzun ishale iyi geldiği doğru mu?Kola ve muzun ishale iyi geldiği doğru mu?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın

Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın

Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

Bakan Çavuşoğlu: Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Türkiye'de kaç PKK'lı terörist var? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

İşte Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısı!

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Emine Erdoğan'ın paylaşımı gündem oldu: Cumhurbaşkanımızı 'leblebi' ile birlikte uğurladık

Emine Erdoğan'ın paylaşımı gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.