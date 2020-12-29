23 kez ceza kesilen dönerciden tepki çeken sözler: Genelge beni bağlamaz

Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı kafeteryası bulunan Erkan Cinbir, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, restoran ve lokanta gibi işletmelerin müşteri kabul etme yasağına uymuyor. Cinbir, sadece paket servisi yapması gereken kafeteryasına müşteri alıp, yiyecek servisi yapıyor.

Erkan Cinbir hakkında bugüne kadar maske takmadığı ve iş yerinde yemek servisi yaptığı için 23 tutanak tutulup, ceza yazıldı. İş yerinin girişine, "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz" yazısı asan Cinbir'in yemek yiyen müşterilerine de ceza uygulandı.

Tüm bunlara rağmen kafeteryasını kapatmamakta direnen Erkan Cinbir, son olarak önceki gün iş yerine gelen zabıta ve polis ekiplerine, ceza yazamayacaklarını söyledi. Cinbir ile bir müşteriye ceza kesildi. Cinbir, ceza yazan polis ve zabıta ekiplerini, cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, kurallara karşı geldiğini söyleyen görevlilere, "Ne kuralı? Öyle bir kural yok" diye karşılık veren Cinbir, genelgeyi uyguladıklarını ifade eden polis memuruna da, "Arkadaşım genelge beni bağlamaz. Ben memur değilim, benim için geçerli değil" diyor.

(DHA)

