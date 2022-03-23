Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarını haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz. 23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto ve diğer şans oyunlarının sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ MART 2022

Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto

Salı: Süper Loto

Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto

Perşembe: Süper Loto

Cuma: On Numara

Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto

Pazar: Şans Topu- Süper Loto

