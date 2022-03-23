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23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

23.03.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta üç kez gerçekleştiriliyor ve sonuçlar internet üzerinden öğreniliyor. Çekilişin sonuçları merak konusu oldu. Peki 23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarını haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz. 23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto ve diğer şans oyunlarının sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ MART 2022

Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On Numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu- Süper Loto

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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