Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarını haberimizde yer alan linkten sorgulayabilirsiniz. 23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
23 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto ve diğer şans oyunlarının sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
Pazartesi: On Numara- Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu- Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On Numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu- Süper Loto
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