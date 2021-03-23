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23 Mart deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

23.03.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mart gece saatlerinde büyüklüğü 3 geçmeyen küçük sarsıntılar meydana geldi. Bunlardan en dikkat çekenleri ise yine Akdeniz ve Ege kıyılarında gerçekleşti. Kuşadası Körfez merkezli 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunun yanı sıra Suriye merkezli 2.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

23 Mart deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bir süredir küçük sarsıntılarla sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarından sonra Karadeniz kıyılarında da ufak çaplı sarsıntılar görüldü. Gümüşhane Kelkit merkezli 2,1 büyüklüğündeki deprem ise dikkat çekti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yer alıyor. 22 Mart akşam 23.03 saatinde ise Suriye’de derinliği 5,0 ve büyüklüğü 2,6 olan bir deprem meydana geldi. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

23 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2021.03.23 07:17:24 1.9 ASAGIKIZILKALE-KOPRUKOY (ERZURUM)
2021.03.23 07:17:23 1.6 EGE DENIZI
2021.03.23 07:14:18 2.2 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
2021.03.23 06:28:24 2.1 KARAKISIK-UGURLUDAG (CORUM)
2021.03.23 06:18:06 1.5 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2021.03.23 06:05:52 1.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2021.03.23 05:53:49 1.9 RODOS ADASI (AKDENIZ)
2021.03.23 05:36:21 2.4 AKDENIZ
2021.03.23 05:12:07 1.7 TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)
2021.03.23 01:46:30 2.2 EGLENCE-KARAISALI (ADANA)
2021.03.23 00:54:07 1.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2021.03.23 00:52:14 1.1 GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR)
2021.03.23 00:07:39 1.7 EGE DENIZI
2021.03.23 00:05:43 1.9 YARIKOY-(BURDUR)

23 mart kandilli

23 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
23.03.2021 01:46:30 AFAD 2.3 Türkiye Adana Karaisali
22.03.2021 23:03:14 AFAD 2.3 Suriye Ar-Raqqah
22.03.2021 23:01:11 AFAD 2.2 Türkiye Bolu Merkez
22.03.2021 17:56:51 AFAD 2.6 Türkiye Denizli Sarayköy
22.03.2021 17:43:30 AFAD 1.8 Ege Denizi, 26.75 km. Seferihisar (Izmir)
22.03.2021 16:47:10 AFAD 2.0 Türkiye Izmir Aliaga
22.03.2021 16:39:31 AFAD 1.5 Türkiye Kütahya Simav
22.03.2021 15:56:42 AFAD 1.4 Türkiye Nigde Çamardi
22.03.2021 15:52:02 AFAD 1.7 Türkiye Kahramanmaras Pazarcik
22.03.2021 15:21:18 AFAD 1.3 Türkiye Erzincan Merkez

afad 23 mart

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kandilli rasathanesi

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