23 Mart deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bir süredir küçük sarsıntılarla sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarından sonra Karadeniz kıyılarında da ufak çaplı sarsıntılar görüldü. Gümüşhane Kelkit merkezli 2,1 büyüklüğündeki deprem ise dikkat çekti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yer alıyor. 22 Mart akşam 23.03 saatinde ise Suriye’de derinliği 5,0 ve büyüklüğü 2,6 olan bir deprem meydana geldi. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

23 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2021.03.23 07:17:24 1.9 ASAGIKIZILKALE-KOPRUKOY (ERZURUM)

2021.03.23 07:17:23 1.6 EGE DENIZI

2021.03.23 07:14:18 2.2 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)

2021.03.23 06:28:24 2.1 KARAKISIK-UGURLUDAG (CORUM)

2021.03.23 06:18:06 1.5 YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2021.03.23 06:05:52 1.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2021.03.23 05:53:49 1.9 RODOS ADASI (AKDENIZ)

2021.03.23 05:36:21 2.4 AKDENIZ

2021.03.23 05:12:07 1.7 TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)

2021.03.23 01:46:30 2.2 EGLENCE-KARAISALI (ADANA)

2021.03.23 00:54:07 1.2 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2021.03.23 00:52:14 1.1 GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR)

2021.03.23 00:07:39 1.7 EGE DENIZI

2021.03.23 00:05:43 1.9 YARIKOY-(BURDUR)