23 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise son günlerde Alabama, Georgia ve Missouri'de çıkarılan kürtaj hakkını kısıtlamaya yönelik yasaların yarattığı tartışmalara yer ayırıyor. Gazete, Amerika'da on yıllardır süregelen kürtaj tartışmalarının gerek kürtaj hakkı savunucuları gerekse karşıtları tarafından kullanılan söylemlerle şekillendirildiğini kaydediyor. Buna göre 1960'lı yıllardaki kürtaj tartışmaları, ceninin yaşama hakkını savunanların kullandığı ”hayat yanlısı,” kadının bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkını savunanlarınsa ”seçim yanlısı” şeklindeki tavrı üzerine kuruluydu. Florida State Üniversitesi'nden hukuk tarihçisi Mary Ziegler ise günümüzde bu söylemin her iki cephe tarafından da aşırı uçlara çekildiğini kaydediyor. Örneğin geçtiğimiz Kasım ayında George valilik seçimini kıl payı kaybeden siyah Demokrat siyasetçi Stacey Abrams, eyalette kısa süre önce kabul edilen kürtaj karşıtı yasayı ”zoraki hamilelik yasası” olarak tanımladı. Buna karşın kürtaj karşıtlarıysa aldıkları tavrı duygusal ve vicdani bir zemine oturtmak için kürtajı kısıtlayan yasaları ”kalp atışı yasası” olarak niteliyor. Ancak doktorlar, ”kalp atışı” söyleminin, embriyonun nasıl geliştiğine ilişkin bilimsel gerçekleri bulanıklaştırdığı görüşünde. Uzmanlar, kürtaj karşıtlarının ”kalp atışı” olarak tanımladığı durumun bir grup hücrenin yaydığı elektrik dalgası olduğunu, bu hücrelerin kalp yapısına sahip olmadığını vurguluyor. Kürtaj karşıtlarıysa kürtajla ilgili söylemin duygusallıktan uzak şekilde sadece hukuki terimlerle belirlenmesinin meseleyi insanların gerçek hayatlarından uzaklaştırdığı, bunun da daha az destek anlamına geldiği görüşünde.