23 Mayıs koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Uğur Şahin ise "Türkiye'ye aşıyı nasıl getirebiliriz diye Aralık'tan bu yana konuşuyoruz. Bugün tamamı 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum. Türkiye'ye altıncı ayın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs'ta BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz" dedi.

1 Mart'tan bu yana Türkiye'de ilk defa vaka sayısı 20 Mayıs'ta 10 binin altına inmişti.

65 yaş ve üzeri kişilerden iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için, herkese uygulanan kısıtlamalar dışında ilave bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

"17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, 17 Mayıs'tan itibaren eğitimde izlenecek yol şu maddelerle anlatıldı:

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

Genelgeye göre, "Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."

"Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

"1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."