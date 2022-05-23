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  4. 23 MAYIS PAZARTESİ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

23 MAYIS PAZARTESİ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

23.05.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ile AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından 3 Mayıs Pazartesi gününün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Peki 23 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul için elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar..

23 MAYIS PAZARTESİ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

23 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama 23 Mayıs Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 23 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

23 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

23 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

23 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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