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23 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler

23.05.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi ve 23 Mayıs Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Vatandaşlar, Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte 23 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

23 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli son dakika depremler

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın 23 Mayıs Pazartesi (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Erzurum, Kahramanmaraş ve Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Birçok kişi internette, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

23 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.05.23 05:27:03 36.4303 27.0825 3.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.23 05:25:06 36.4553 27.1290 6.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.23 05:14:17 37.7217 37.4067 7.5 -.- 2.1 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.05.23 03:08:33 37.0685 28.4010 6.8 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.23 02:44:34 37.9810 27.1683 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.23 02:29:21 39.8405 41.8192 2.1 -.- 2.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.05.23 01:33:12 38.8912 26.2162 6.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.23 00:33:29 40.5258 27.1012 19.3 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Erzurum Kahramanmaraş Muğla
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