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23. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödülleri töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 37 okulda dereceye giren 111 öğrenciye plaket verildi - MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmemiz için yenilikçi ürünler gerçekleştireceğiz. Bunları da kendi öz sermayemizle ve insan kaynağımızla büyüterek dünyaya satacağız ki yalnızca ekonomik düzeyde değil sosyal ve toplumsal alanlarda da gelişim gösterelim"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmemiz için yenilikçi ürünler gerçekleştireceğiz. Bunları da kendi öz sermayemizle ve insan kaynağımızla büyüterek dünyaya satacağız ki yalnızca ekonomik düzeyde değil sosyal ve toplumsal alanlarda da gelişim gösterelim." dedi.

Kaan, derneğin Ereğli şubesince bir kültür merkezinde düzenlenen "23. MÜSİAD Eğitim Başarı Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, eğitim konusunda her yıl başarılı olanları teşvik ederek geleceğe daha öz güvenle bakmalarını sağladıklarını söyledi.

Kuruluşlarından bugüne mesleki eğitimi savunduklarını, mesleki eğitim ve uzmanlaşmanın Türkiye'nin geleceği olduğunu anlatan Kaan, şöyle konuştu:

"Yaptığımız işlerde daima en iyisini ve en iddialısını hedefleyeceğiz. Hiçbir zaman sadece yerel düşünmeyerek ancak yerli ve milli kalarak uluslararası bir perspektif sahibi olacağız. Bir yandan ülkemizin gelişiminin lokomotifi olurken bir yandan da ümitlerini bizlere bağlamış yakın ve uzak coğrafyamızda yepyeni bir ekosistem geliştireceğiz. Türkiye'de 87, dünya genelinde 94 ülkede 224 noktada bu konuda yardımcı olmaya her zaman hazırız. Mesleki eğitim ve uzmanlaşma Türkiye'nin geleceği için çok önemlidir. Bu kapsamda mesleki eğitim çalıştayı düzenledik. Bununla yetinmedik, somut adımlar atarak Türkiye'de yeni bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. 2017 yılında İstanbul'da MÜSİAD Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Meslek ve Teknik Anadolu Lisesini ülkemize kazandırdık. Yine aynı şekilde geçen şubat ayında Kartal ilçesinde Mobilya ve Tasarım Bölümünün açılışını gerçekleştirdik. Eğitim alanında işbirliği çalışmalarını yürütüyoruz."

Kaan, dünyanın, dönüşüm ve değişim sürecinden geçerken mesleki uzmanlık ve yenilikçi fikir konularını öne çıkardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmemiz için yenilikçi ürünler gerçekleştireceğiz. Bunları da kendi öz sermayemizle ve insan kaynağımızla büyüterek dünyaya satacağız ki yalnızca ekonomik düzeyde değil sosyal ve toplumsal alanlarda da gelişim gösterelim. Bunun için devletimiz ve özel teşebbüslerimizle eğitim, bilim ve teknoloji alanlarına yönelmeli ve yatırımlarımızı arttırmalı, bir an evvel tüketen ülke durumundan üreten ülke durumuna yükselmeliyiz. Nüfusumuz artıyor, daha çok çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin, gelecekte söz sahibi ülkelerden biri olma hedefi var. Bu hedefe ancak bu şekilde ilerleyebiliriz. Bu alanda son yıllarda hükümetimizin attığı adımları, devletimizin desteğini ve özel sektörün çabalarını çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum."

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Korkut ve MÜSİAD Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar da yaptıkları konuşmada öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere plaketleri ilçe protokolü tarafından verildi.

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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Ereğli MÜSİAD başarı ödülleri Zonguldak

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