23 Nisan anlam ve önemi | 23 Nisan neden kutlanıyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 101 yıl önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bu kutlu günde Google, 23 Nisan’ı unutmadı ve özel tasarım bir doodle hazırladı. 1920 tarihinde, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü tüm çocuklara armağan etti. Aynı zamanda 23 Nisan, Türk halkının egemenliğine kavuştuğu tarihtir. Atatürk’ün “en büyük eserim Cumhuriyet’tir” sözünün temelleri buraya dayanmaktadır.

23 NİSAN ÖNEMİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdi. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılıyor. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.