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23 Nisan Ataşehir’de coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:25 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ataşehir’de büyük bir coşku ile kutlandı.

İSTANBUL, (DHA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ataşehir’de büyük bir coşku ile kutlandı. Düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir’de de büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamalarda; Ataşehir Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu, Ataşehir İzci kulübü ve Çin Halk Dansları ekibi sahne aldı. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Ataşehir Belediyesi Çocuk Korosu ile birlikte binlerce çocuk şarkılar söyledi. Yüzlerini rengârenk boyalarla boyatan çocuklar doyasıya eğlendil. Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen çocuklar, tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu günün tadını doyasıya çıkardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için Çin’den gelen Zhang Yu Xi, “ Bir haftadır Türkiye’deyim. Türk misafirperverliğini ve sıcakkanlılığını yakından görmüş olduk. Türk insanını çok sevdik, onlar da bizi sevdi. Umarım karşılıklı sevgimiz ve dostluğumuz devam eder. Ben de tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı. “ÇOCUKLARA ÖZEL BİR BAYRAMIN OLMASI BİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ” Chengdu Yandaojie yabancı diller okulu müdürü Zhong Cheng, “Türkiye’de olduğumuz için çok mutluyuz. Derslerin dışında da başka bir hayat olduğunu öğrendik. Türkiye’nin bir çocuk bayramının olması ve çocuklara karşı olan bakış açısı beni çok etkiledi. Çünkü çocuklar geleceğimiz. Ve çocuklara özel bir bayramın olması bizi derinden etkiledi. “BAYRAMIM ÇOK GÜZEL GEÇİYOR” Bayramda eğlenen Melike Aktürk, “Bayramım çok güzel geçiyor. Buraya gelmeden önce de okulda eğlenmiştik. Burada böyle bir etkinlik olması ayrı bir güzel oldu” derken Nehir Akdağ ise “Çuval yarışı ve halat çekme yarışı yaptık. Daha sonra boyama yaptık. Bize yapboz ve boyama yaptığımız kalemlikleri hediye ettiler” dedi. “DÜNYADA ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN TEK BAYRAMI ATAŞEHİR’DE KUTLUYORUZ” Ataşehir Kültür ve Sosyal İşler müdürü Volkan Aslan ise, “ Bugün de çok güzel gösteriler düzenlediler. Dünyada tek olan çocuk bayramını Ataşehir’de kutluyoruz. Biz de çok mutluyuz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e bu bayramı armağan ettiği için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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