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23 Nisan Atatürk Türk Bayrağı resimleri sözleri! 23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk resimleri…

23.04.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Atatürk resimleri sözleri! 23 Nisan Atatürk Türk Bayrağı resimleri bu anlamlı günde araştırılan konuların başında geliyor. 23 Nisan 2022 tarihinde TBMM’nin açılmasının 102. yılı törenlerle kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sosyal medyada Atatürk resimleri paylaşmak isteyenler bu konuyla ilgili sorgulama yapıyor. Haberimizden en güzel 23 Nisan Atatürk resimlerine ulaşabilirsiniz.

23 Nisan Atatürk Türk Bayrağı resimleri sözleri! 23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk resimleri…

23 Nisan Atatürk resimleri sözleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk Türk Bayrağı resimleri kutlu günde araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının simgesi olan tarihi gün aynı zamanda çocuklara bayram olarak verildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan bu anlamlı günde 23 Nisan Atatürk resimleri de araştırılıyor. Haberimizden, sosyal medyada paylaşabileceğiniz 23 Nisan Atatürk resimlerine ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN ATATÜRK RESİMLERİ SÖZLERİ!

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." Mustafa Kemal Atatürk"

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23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder." Mustafa Kemal Atatürk

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"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Mustafa Kemal Atatürk

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"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Mustafa Kemal Atatürk

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"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." Mustafa Kemal Atatürk

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Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz.Mustafa Kemal Atatürk

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"Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur"Mustafa Kemal Atatürk

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Mustafa Kemal Atatürk
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