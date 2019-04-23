23 Nisan başkanı Berrak Esba'dan 'çevre' desteği

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in koltuğunu devrettiği Berrak Esba (10), park ve bahçelerin yanı sıra geri dönüşüm kutularının sayısını artıracaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğuna, Hüseyin Ak İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Berrak Esba oturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne öğretmen babası Hasan Ufuk Esba, öğretmen annesi Kudret Esba ve Hüseyin Ak İlkokulu Müdürü Muhammed Çayır ile birlikte gelen Berrak'ı, Başkan Muhittin Böcek makamında karşıladı. Başkan Böcek'e çiçek veren Berrak Esba, daha sona makama geçerek, başkan koltuğuna oturdu. Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz' sözüyle başlayan Berrak Esba, TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak sunan milletin evladı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Muhittin Böcek de günün önemine değindiği konuşmayı yaptıktan sonra Berrak Esba'ya, "Bugün tüm daire başkanları ve müdürler sizin emrinizde. Bir talimatınız varsa kendilerine söyleyebilirsiniz. Başarılar diliyorum" dedi.

PARK VE BAHÇE İLE GERİ DÖNÜŞÜM İSTEĞİ

Çalan makam telefonuna bakan Berrak Esba, 23 Nisan dolayısıyla Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun koltuğuna oturan Hanım Ömer Çağıran İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İlayda Oya Bodur (11) ile bir süre görüştü. Çocuk vali Bodur'un kendisinden park ve bahçeler ile geri dönüşüm kutularının sayısının artırılması yönünde talepte bulunduğunu aktaran Esba, "Elimizden gelen tüm desteği sunmaya söz veriyorum. Gereken neyse yapacağız" diye konuştu.

Öte yandan çocuk başkan Berrak Esba'nın anne- babasının nikahını, Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanı olduğu dönemde kıydığı öğrenildi. Başkan Böcek, Berrak Esba ve ailesine çeşitli hediyeler verdi.