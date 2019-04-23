23 Nisan Beşiktaş’ta coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beşiktaş Çilekli Spor Tesisleri’nde çocuk festivali düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Beşiktaş Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Çilekli Spor Tesisleri’nde 23 Nisan Çocuk Festivali gerçekleştirildi. Halk oyunları, şiir dinletisi, şişme oyun grupları gibi pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Protokol konuşmalarının ardından şiir dinletisi ve halk oyunları etkinliklerine katılan çocuklar hünerlerini sergiledi. Etkinlik alanında konuşan çocuklar ise çok mutlu olduklarını söyleyerek Atatürk’e teşekkür etti.

"Ülkenin kuruluş felsefesini, yol haritasını hep çocuklarla başlatarak oluşmuştur"

Etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 99 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğunu hatırlatarak "Atatürk ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demiştir ve bu özel bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu çok önemsiyordu. Ülkenin kuruluş felsefesini, yol haritasını hep çocuklarla başlatarak oluşturmuştur. Dolayısıyla bu farkındalığı oluşturmak için bu bayramı dünyanın bütün çocuklarına armağan etmiştir. Biz de bu güzel günün bu anlamlı günün değerlerini yükselterek yaşatmaya devam edeceğiz. Beşiktaş’ımızdan ve çevre ilçelerimizden gelen velilerimiz var çok mutlular dolayısıyla biz de çok mutluyuz” dedi.