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23 Nisan Beşiktaş’ta coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beşiktaş Çilekli Spor Tesisleri’nde çocuk festivali düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beşiktaş Çilekli Spor Tesisleri’nde çocuk festivali düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.
Beşiktaş Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Çilekli Spor Tesisleri’nde 23 Nisan Çocuk Festivali gerçekleştirildi. Halk oyunları, şiir dinletisi, şişme oyun grupları gibi pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Protokol konuşmalarının ardından şiir dinletisi ve halk oyunları etkinliklerine katılan çocuklar hünerlerini sergiledi. Etkinlik alanında konuşan çocuklar ise çok mutlu olduklarını söyleyerek Atatürk’e teşekkür etti.

"Ülkenin kuruluş felsefesini, yol haritasını hep çocuklarla başlatarak oluşmuştur"
Etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 99 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğunu hatırlatarak "Atatürk ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demiştir ve bu özel bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu çok önemsiyordu. Ülkenin kuruluş felsefesini, yol haritasını hep çocuklarla başlatarak oluşturmuştur. Dolayısıyla bu farkındalığı oluşturmak için bu bayramı dünyanın bütün çocuklarına armağan etmiştir. Biz de bu güzel günün bu anlamlı günün değerlerini yükselterek yaşatmaya devam edeceğiz. Beşiktaş’ımızdan ve çevre ilçelerimizden gelen velilerimiz var çok mutlular dolayısıyla biz de çok mutluyuz” dedi.

“Atatürk’e çok teşekkür ediyorum”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Atatürk’e teşekkür eden Ali Ulaş Akkoyun, “Halk oyunu gösterisi yapacağız. Atatürk’e çok teşekkür ediyorum 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiği için. Halk oyunu gösterisi yaptıktan sonra bütün her şeyi gezeceğim” diye konuştu.
Halk oyunu gösterilerinden sonra alandaki oyunlarla eğleneceklerini dile getiren Lina Nisan Şoker, "Arkadaşlarımla çok eğlendim. Halk oyunu gösterisi bittikten sonra da oyun oynayacağız. Atatürk’e çok teşekkür ederiz bu güzel günü o kurmuş" dedi.

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