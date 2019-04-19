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23 Nisan Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının da açılışı yapılarak çocukların kullanımına sunulacak.

Beylikdüzü Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, dört gün sürecek birbirinden nitelikli ve eğlenceli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan’ın şenlik havasında yaşanacağı ilçede Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuklara bir de sürprizi olacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı yapılarak çocukların kullanımına sunulacak. 20-21-22 Nisan tarihlerinde Yaşam Vadisi 2’nci Etap sahnesinde Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı KÜLTÜRSEM öğrencilerinin; bale, modern dans, piyano, gitar, keman, oratorya ve bağlama gösterileri ile başlayacak. Çocuk Şenliği, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kursiyerleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gösterileri ile devam edecek. Etkinlik kapsamında ayrıca 13:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli atölye programları da düzenlenecek.

Yonca Lodi Şarkılarını Çocuklar İçin Seslendirecek
23 Nisan günü ise, saat 09:30’da Yaşam Vadisi 1.Etapta bulunan Çanakkale Rölyef Alanı’nda Çelenk Koyma Töreni ile başlayacak etkinlikler; saat 10:00’da Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceği kutlama ile devam edecek. Saat 12:00’da ise Belediye Başkanlık Binası Meclis Odası’nda Çocuk Meclisi gerçekleşecek. Saatler 15:00’ı gösterdiğinde ise; Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin yanı sıra; Pakistan, Hindistan, Estonya, Makedonya, Rusya, Kıbrıs, Meksika ve Bulgaristan’ın da katılacağı, Halk Oyunları Gösterisi düzenlenecek.
Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, 7’den 70’e herkesin katıldığı kortej yürüyüşü ise saat 18:00’da Yaşam Vadisi 1.Etap Çanakkale Rölyef Alanı’ndan başlayacak ve Yaşam Vadisi 2.etapta sona erecek. Yürüyüşün ardından Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Yonca Lodi şarkılarını çocuklar için seslendirecek.

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