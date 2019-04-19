23 Nisan Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının da açılışı yapılarak çocukların kullanımına sunulacak.

Beylikdüzü Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, dört gün sürecek birbirinden nitelikli ve eğlenceli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan’ın şenlik havasında yaşanacağı ilçede Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuklara bir de sürprizi olacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı yapılarak çocukların kullanımına sunulacak. 20-21-22 Nisan tarihlerinde Yaşam Vadisi 2’nci Etap sahnesinde Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı KÜLTÜRSEM öğrencilerinin; bale, modern dans, piyano, gitar, keman, oratorya ve bağlama gösterileri ile başlayacak. Çocuk Şenliği, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kursiyerleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gösterileri ile devam edecek. Etkinlik kapsamında ayrıca 13:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli atölye programları da düzenlenecek.