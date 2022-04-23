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23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

23.04.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şans oyunu severler, 52 milyon 967 bin TL'lik büyük ikramiye tutarının olduğu şans oyununda kazandıran numaraları araştırılmaya başlandı. Peki 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilen detaylar...

23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? sorularının yanıtı şans oyunu sevenler tarafından merak konusu oldu. Çekiliş sonucuna, haberimizin içeriğinden veya içerikte yer alan adresten ulaşabilirsiniz. Şans oyununa ilişkin merak edilenler haberimizde...

20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

23 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?

Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Nisan 2022 Cumartesi günkü çekilişi saat 21.30'da yapılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Kazandıran numaralar noter huzurunda gerçekleşen canlı yayında açıklanacak.

Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

MERAK EDENLER İÇİN

20 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Nisan 2022 Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

04 13 15 75 79 86 + 12 (JOKER) 69 (SÜPERSTAR)

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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