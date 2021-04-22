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  4. 23 nisan çocuk şarkıları dinle | Kral Şakir 23 Nisan şarkısı

23 nisan çocuk şarkıları dinle | Kral Şakir 23 Nisan şarkısı

22.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun! Bu özel günde birçok insan hem küçüklerinin çocuk bayramını hem de herkesin Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutlamak istiyor. İşte 23 Nisan çocuk şarkıları!

23 nisan çocuk şarkıları dinle | Kral Şakir 23 Nisan şarkısı

23 Nisan Çocuk Bayramı'nın yaklaşıyor olması ile birlikte 23 Nisan sözleri ve kutlama mesajları da araştırılmaya başlandı. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tam 101 yıl önce çocuklara armağan etti

KRAL ŞAKİR 23 NİSAN ŞARKISI

**KRAL ŞAKİR 23 NİSAN ŞARKISI SÖZLERİ

Yirmi yirmi yirmi üç nisan

Yirmi yirmi yirmi üç nisan

Yirmi yirmi yirmi üç nisan

Kutlu olsun hepimize bu bayram!

Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz,

Neşeyle dolu 23 Nisan,

Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım

Çünkü bugün bizim, 23 Nisan!

Atamızdan yadigar bize bu bayram,

Tüm çocuklara etti armağan.

Yarınlar umut dolu, neşe kardeşlik dolu,

Bizimdir arkadaşlar bu bayram.

Canan, Şakir, Necati bizimle!

Hepsi bugün eğleniyor, keyfi yerinde.

Bunu her yıl kutlarız sevinçle

Hep beraber olalım, verelim el ele

Yirmi yirmi yirmi üç nisan

Kutlu olsun hepimize bu bayram!"

23 NİSAN ÇOCUK ŞARKILARI

**23 NİSAN MARŞI

23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.

**SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN

Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.

**23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

**23 NİSAN 100.YIL MARŞI

Annemden öğrendim senin adını

Atatürk kurtardı cennet vatanı

Bu sözlerimi unutma sakın

Benden daha çok sev büyük Ata’nı

Kırmızı beyaz, ay ve yıldız

Dünyanın en güzel bayrağıyız

Elde bayraklar elde şarkılar

Kutlu olsun egemenlik bayramımız

Öğretmenim dedi ki meclis kuruldu

23 Nisan günü Ankara’da

Bu sözlerimi unutma sakın

Atatürk’ten armağan bütün çocuklara

**100 KERE 23 NİSAN

Hey, hey

Bugün 23 Nisan çocuklara olsun bayram

En aydınlık gün bugün sevinçle dolsun her insan

1, 10 değil tam 100 yıl gururla doldu tüm kalpler

İşte 23 Nisan çocuklara olsun bayram

Hey, hey

Hmmm

Hadi say hadi say 10, 20 atamız geleceği bize emanet etti

Hadi say hadi say 30, 40, 50 ne olursa olsun coşkuyla kutlama vakti

Hadi say hadi say 60, 70 balkonlar bayrağımızla renklenmiş

Hadi say hadi say 80, 90, 100 bugün bizim en güzel günümüz

Bugün 23 Nisan çocuklara olsun bayram

En aydınlık gün bugün sevinçle dolsun her insan (say)

1, 10 değil tam 100 yıl gururla doldu tüm kalpler (say)

İşte 23 Nisan (100) çocuklara olsun bayram

Hey, hey

Hmmmm

Hadi say hadi say 10, 20 bu bayramı bize Atatürk hediye etti

Hadi say hadi say 30, 40, 50 dünyayı biz değiştiririz inan yeter ki

Hadi say hadi say 60, 70 balkonlar çiçeklerle renklenmiş

Hadi say hadi say 80, 90, 100 bugün bizim en güzel günümüz

Bugün 23 Nisan çocuklara olsun bayram

En aydınlık gün bugün sevinçle dolsun her insan (say)

1, 10 değil tam 100 yıl gururla doldu tüm kalpler (say)

İşte 23 Nisan (100) çocuklara olsun bayram

Çocuklara bayram

Çocuklara bayram (ne güzel günümüz)

Çocuklara bayram

Çocuklara bayram

Şimdi bize bayram (coşkuyla kutlanma vakti)

Bugün bize bayram (bugün bizim en güzel günümüz)

Çocuklara olsun bayram

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