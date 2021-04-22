23 nisan çocuk şarkıları dinle | Kral Şakir 23 Nisan şarkısı

23 Nisan Çocuk Bayramı'nın yaklaşıyor olması ile birlikte 23 Nisan sözleri ve kutlama mesajları da araştırılmaya başlandı. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tam 101 yıl önce çocuklara armağan etti KRAL ŞAKİR 23 NİSAN ŞARKISI **KRAL ŞAKİR 23 NİSAN ŞARKISI SÖZLERİ Yirmi yirmi yirmi üç nisan Yirmi yirmi yirmi üç nisan Yirmi yirmi yirmi üç nisan Kutlu olsun hepimize bu bayram! Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz, Neşeyle dolu 23 Nisan, Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım Çünkü bugün bizim, 23 Nisan! Atamızdan yadigar bize bu bayram, Tüm çocuklara etti armağan. Yarınlar umut dolu, neşe kardeşlik dolu, Bizimdir arkadaşlar bu bayram. Canan, Şakir, Necati bizimle! Hepsi bugün eğleniyor, keyfi yerinde. Bunu her yıl kutlarız sevinçle Hep beraber olalım, verelim el ele Yirmi yirmi yirmi üç nisan Kutlu olsun hepimize bu bayram!" 23 NİSAN ÇOCUK ŞARKILARI **23 NİSAN MARŞI 23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun. **SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan. İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan. Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün 23 Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan. **23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay 23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Atamızdan armağan işte bize bu bayram Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim Atamızın izinde beraber yürüyelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay **23 NİSAN 100.YIL MARŞI

Annemden öğrendim senin adını Atatürk kurtardı cennet vatanı Bu sözlerimi unutma sakın Benden daha çok sev büyük Ata’nı Kırmızı beyaz, ay ve yıldız Dünyanın en güzel bayrağıyız Elde bayraklar elde şarkılar Kutlu olsun egemenlik bayramımız Öğretmenim dedi ki meclis kuruldu 23 Nisan günü Ankara’da Bu sözlerimi unutma sakın Atatürk’ten armağan bütün çocuklara **100 KERE 23 NİSAN Hey, hey Bugün 23 Nisan çocuklara olsun bayram En aydınlık gün bugün sevinçle dolsun her insan 1, 10 değil tam 100 yıl gururla doldu tüm kalpler İşte 23 Nisan çocuklara olsun bayram Hey, hey Hmmm Hadi say hadi say 10, 20 atamız geleceği bize emanet etti Hadi say hadi say 30, 40, 50 ne olursa olsun coşkuyla kutlama vakti Hadi say hadi say 60, 70 balkonlar bayrağımızla renklenmiş Hadi say hadi say 80, 90, 100 bugün bizim en güzel günümüz Bugün 23 Nisan çocuklara olsun bayram En aydınlık gün bugün sevinçle dolsun her insan (say) 1, 10 değil tam 100 yıl gururla doldu tüm kalpler (say) İşte 23 Nisan (100) çocuklara olsun bayram Hey, hey Hmmmm Hadi say hadi say 10, 20 bu bayramı bize Atatürk hediye etti