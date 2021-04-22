23 nisan çocuk şarkıları dinle | Kral Şakir 23 Nisan şarkısı

23 Nisan Çocuk Bayramı'nın yaklaşıyor olması ile birlikte 23 Nisan sözleri ve kutlama mesajları da araştırılmaya başlandı. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tam 101 yıl önce çocuklara armağan etti
**KRAL ŞAKİR 23 NİSAN ŞARKISI SÖZLERİ
Yirmi yirmi yirmi üç nisan
Yirmi yirmi yirmi üç nisan
Yirmi yirmi yirmi üç nisan
Kutlu olsun hepimize bu bayram!
Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz,
Neşeyle dolu 23 Nisan,
Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım
Çünkü bugün bizim, 23 Nisan!
Atamızdan yadigar bize bu bayram,
Tüm çocuklara etti armağan.
Yarınlar umut dolu, neşe kardeşlik dolu,
Bizimdir arkadaşlar bu bayram.
Canan, Şakir, Necati bizimle!
Hepsi bugün eğleniyor, keyfi yerinde.
Bunu her yıl kutlarız sevinçle
Hep beraber olalım, verelim el ele
Yirmi yirmi yirmi üç nisan
Kutlu olsun hepimize bu bayram!"
**23 NİSAN MARŞI
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.
**SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk’ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün 23 Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
**23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
**23 NİSAN 100.YIL MARŞI
Annemden öğrendim senin adını
Atatürk kurtardı cennet vatanı
Bu sözlerimi unutma sakın
Benden daha çok sev büyük Ata’nı
Kırmızı beyaz, ay ve yıldız
Dünyanın en güzel bayrağıyız
Elde bayraklar elde şarkılar
Kutlu olsun egemenlik bayramımız
Öğretmenim dedi ki meclis kuruldu
23 Nisan günü Ankara’da
Bu sözlerimi unutma sakın
Atatürk’ten armağan bütün çocuklara
**100 KERE 23 NİSAN
Hey, hey
Bugün 23 Nisan çocuklara olsun bayram
En aydınlık gün bugün sevinçle dolsun her insan
1, 10 değil tam 100 yıl gururla doldu tüm kalpler
İşte 23 Nisan çocuklara olsun bayram
Hey, hey
Hmmm
Hadi say hadi say 10, 20 atamız geleceği bize emanet etti
Hadi say hadi say 30, 40, 50 ne olursa olsun coşkuyla kutlama vakti
Hadi say hadi say 60, 70 balkonlar bayrağımızla renklenmiş
Hadi say hadi say 80, 90, 100 bugün bizim en güzel günümüz
Bugün 23 Nisan çocuklara olsun bayram
En aydınlık gün bugün sevinçle dolsun her insan (say)
1, 10 değil tam 100 yıl gururla doldu tüm kalpler (say)
İşte 23 Nisan (100) çocuklara olsun bayram
Hey, hey
Hmmmm
Hadi say hadi say 10, 20 bu bayramı bize Atatürk hediye etti
Hadi say hadi say 30, 40, 50 dünyayı biz değiştiririz inan yeter ki
Hadi say hadi say 60, 70 balkonlar çiçeklerle renklenmiş
Hadi say hadi say 80, 90, 100 bugün bizim en güzel günümüz
Bugün 23 Nisan çocuklara olsun bayram
En aydınlık gün bugün sevinçle dolsun her insan (say)
1, 10 değil tam 100 yıl gururla doldu tüm kalpler (say)
İşte 23 Nisan (100) çocuklara olsun bayram
Çocuklara bayram
Çocuklara bayram (ne güzel günümüz)
Çocuklara bayram
Çocuklara bayram
Şimdi bize bayram (coşkuyla kutlanma vakti)
Bugün bize bayram (bugün bizim en güzel günümüz)
Çocuklara olsun bayram