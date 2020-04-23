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23 Nisan coşkusu! TBMM'nin 100'üncü yaşı tüm Türkiye'de gururla kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 07:58 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evlere dolarken her yer kırmızı beyaza büründü. Bugün Gazi Meclis’te de tören düzenlenecek ve saat 21.00'da tüm Türkiye balkonlarda İstiklal Marşı'nı söyleyecek.

23 Nisan coşkusu! TBMM'nin 100'üncü yaşı tüm Türkiye'de gururla kutlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs önlemlerine uygun şekilde farklı bir coşkuyla kutlanıyor. Tüm Türkiye’de pencereler, balkonlar bayraklar ve çocukların 23 Nisan resimleriyle süslenirke, vatandaşlar bu akşam saat 21.00’de evlerinden hep birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirerek milli bayram coşkusunu yaşayacak.

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1929’da çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 91 yıldır dünyanın tek çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl açılışının 100’üncü yılını kutlayan Meclis’te planlanan görkemli etkinlikler salgınla mücadele amacıyla ertelenirken, Başkentte ilk tören bu sabah TBMM’de Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Bu törene partilerin temsilcileri ve sınırlı sayıda milletvekilinin katılması bekleniyor.

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Saat 09.00'da tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak.

SAAT 13.00'DA 100. YIL MARŞI COŞKUSU

Ülke genelinde saat 13.00'te tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda hoparlörlerden "100. Yıl Marşı" yayınlanacak.

GAZİ MECLİSİ'NDE ÖZEL OTURUM

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te özel oturum yapacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açılışını yapacağı özel oturumda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 10’ar dakika konuşacak. Grubu olmayan partilerin temsilcileri de 3’er dakika konuşma yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de görüşmeye katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel oturuma katılması beklenmiyor. Bazı milletvekillerinin de konuşmaları kulisten takip etmesi öngörülüyor.

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21.00'DA BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI

Resmi törenler dışındaki bayram coşkusu bu yıl milyonlarca evden dışarıya taşacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un bugün saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı’nın seslendirilmesine yönelik çağrısı ülke genelinde karşılık buldu. Evlerini bayraklarla süsleyen vatandaşların akşam aynı saatte milli marşla bayram coşkusuna katılması bekleniyor.

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81 ildeki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda) tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda hoparlörlerden İstiklal Marşı yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan 23 nisan kutlamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi istiklal marşı

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