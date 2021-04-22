HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 23 Nisan Cuma eczaneler açık mı? Cuma günü eczaneler kaça kadar açık?

23 Nisan Cuma eczaneler açık mı? Cuma günü eczaneler kaça kadar açık?

22.04.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan vaka sayılarından sonra Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanma kararını son kabine toplantısında açıklamıştı. Ancak bu iki haftalık sürenin, vaka sayılarında bir düşüş gözlemlenmezse bu sürenin uzayabileceğini de belirtmişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu sene Cuma günü denk gelmesi ile hafta sonu yasakları ile birleştirilme kararı alındı.

23 Nisan Cuma eczaneler açık mı? Cuma günü eczaneler kaça kadar açık?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2020 senesinde olduğu gibi bu sene de pandemi gölgesinde kutlanıyor. 23 Nisan’da pandemi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu ile birleştirilen 23 Nisan gününde, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını da araştırmaya başlamıştır. Peki, 23 Nisan’da eczaneler açık mı?

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken eczanelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak. Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler 23 Nisan Cuma günü kapalı olacak.

eczane

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ankara'da bulunan eczanelerin mesai saatleri hafta içi 08.30-19.00, cumartesi 09.30-19.00 olarak güncellendi.

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

eczane2

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
22 Nisan Dünya Günü nedir?22 Nisan Dünya Günü nedir?
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.