23 Nisan Cuma eczaneler açık mı? Cuma günü eczaneler kaça kadar açık?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2020 senesinde olduğu gibi bu sene de pandemi gölgesinde kutlanıyor. 23 Nisan’da pandemi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu ile birleştirilen 23 Nisan gününde, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını da araştırmaya başlamıştır. Peki, 23 Nisan’da eczaneler açık mı?

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken eczanelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak. Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler 23 Nisan Cuma günü kapalı olacak.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.