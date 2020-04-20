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23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklama yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 08:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan 2020'den itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gündemde. Olası 4 günlük yasak için gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrilirken, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması yapacağı öğrenildi.

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklama yapacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında iki haftadır hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının genişlemesi gündemde. Yaklaşan 23 Nisan'ın perşembe gününe denk gelecek olmasıyla birlikte, günlerdir 23 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği tartışılıyor.

4 GÜNLÜK YASAK KARARI ALINACAK MI? GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrilirken "4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?" sorusunun yanıtının da verilmesi bekleniyor.

MASADA İKİ SEÇENEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dördüncü kez yapılacak dijital kabine toplantısında, koronavirüse karşı önlemler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'yla birlikte ilan edilmesi gündemde olan 4 günlük yasak senaryosunun ele alınması bekleniyor.

23-24-25 VE 26 NİSANDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI UYGULANACAK?

Masada iki seçeneğin olduğu belirtilirken, ya 23-24-25-26 Nisanı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilecek ya da iki hftadır olduğu gibi 31 ilde hafta sonu yasağı devam edecek.

ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

CumhurbaşkanıErdoğan'ın toplantıda alınan kararları ulusa sesleniş konuşmasıyla açıklaması bekleniyor.


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