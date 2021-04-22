23 Nisan'da EBA TV'de ders var mı? Cuma günü EBA TV’de ders olacak mı?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Salgında vaka sayılarını en aza indirmek için alınan karar doğrultusunda 23 Nisan’da yurt genelinde sokak yasağı uygulanacak. 8 ve 12. sınıflar dışında okullarda uzaktan eğitim modeli devam ediyor. 23 Nisan’da 8 ve 12. sınıflar da okula gidemeyecek.

23 NİSAN'DA CANLI DERS OLACAK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmî tatil ilan edilmişti. 23 Nisan resmî tatil olmasından ötürü öğrenciler, cuma günü tatil yapacak ve canlı ders olmayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde okullarda, farklı mekanlarda coşku ve sevinçle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi sebebiyle birçok yerde çevrimiçi kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında tüm çocukları temsilen Anıtkabir’i ziyaret edecek. Bakan Selçuk, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak.