23 Nisan'da EBA TV'de ders var mı? Cuma günü EBA TV’de ders olacak mı?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Salgında vaka sayılarını en aza indirmek için alınan karar doğrultusunda 23 Nisan’da yurt genelinde sokak yasağı uygulanacak. 8 ve 12. sınıflar dışında okullarda uzaktan eğitim modeli devam ediyor. 23 Nisan’da 8 ve 12. sınıflar da okula gidemeyecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmî tatil ilan edilmişti. 23 Nisan resmî tatil olmasından ötürü öğrenciler, cuma günü tatil yapacak ve canlı ders olmayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde okullarda, farklı mekanlarda coşku ve sevinçle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi sebebiyle birçok yerde çevrimiçi kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında tüm çocukları temsilen Anıtkabir’i ziyaret edecek. Bakan Selçuk, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak.
Bakan Selçuk 23 Nisan günü “Ankara Masal Evi”nin açılış törenine de katılacak. Ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi bir programda çocuklar ile sohbet edecek. 23 Nisan günü TRT EBA kanallarında bayram çoşkusunun ekran karşında yaşanabileceği özel bir program yayında olacak.
Koronavirüs pandemisinden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlamak zorunda kalacak çocuklar için gerçekleştirilecek 23 Nisan Çocuk Koşusu’na, 81 ilden 4-12 yaş arası çocuklar katılabilecek. Bu sene ikincisi düzenlenecek koşuya katılımcılar evlerinden canlı bağlanarak yarışacak.
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