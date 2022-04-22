23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler (İETT), metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Etkinliklere katılmak isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 23 Nisan'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? 23 Nisan'da Metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ücretsiz mi olacak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

23 NİSAN'DA İSTANBUL'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluş olan İETT, toplu taşıma araçlarını resmi tatiller ve bayram günlerinde ücretsiz yapıyor. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

23 NİSAN'DA METRO, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

23 Nisan Ulusal Eegemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İETT otobüs, metro ve metbüs seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmış değil fakat vatandaşlar istedikleri takdirde Alo 153'ü arayarak ücretsiz ulaşım konusunda bilgi edinebilmektedir.

23 Nisan'da İstanbul'da toplku ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

