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23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlam ve önemi nedir? 23 Nisan tarihi önemi!

23.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan anlam ve önemi nedir? 23 Nisan tarihi önemi arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu kutlu gün ulusal bayramlarımızdan birisidir. 23 Nisan’ın tarihi önemi ise bu anlamlı günde araştırılıyor. Peki; 23 Nisan’da ne oldu?

23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anlam ve önemi nedir? 23 Nisan tarihi önemi!

23 Nisan anlam ve önemi nedir? 23 Nisan’da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanından törenlerle kutlanıyor. Çocuklar da evlerde bu anlamlı ve kutlu gün için kutlamalar yapıyor. Çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün aynı zamanda Türk ulusunun bağımsızlığı için de büyük önem taşıyor. Peki; 23 Nisan’da ne oldu?

23 NİSAN NEDEN KUTLANIYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve ayrıca bayramın Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi nedeniyle kutlanıyor.

23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.

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Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

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Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

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