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23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüs minibüs metro çalışıyor mu?

22.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve dünyada 23 Nisan coşkusu yaşanırken vatandaşlar bugün otobüsler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarının 23 Nisan'da çalışıp çalışmadığını ve ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüs minibüs metro çalışıyor mu?

23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüs minibüs metro çalışıyor mu?

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesi sonrası Maltepe mitinginde dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıklaması gözlerin bugüne çevrilmesine neden olmuştu. Bu yüzden birçok vatandaş sokağa çıkma yasağının geldiği 23 Nisan gününde toplu taşımanın çalışıp çalışmadığını ve ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 NİSAN'DA OTOBÜS MİNİBÜS METRO ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Tüm toplu taşıma araçlarına normal ücretler ödenmeye devam edilecektir.

23 Nisan'da toplu taşıma araçları yani otobüsler, minibüsler, metro ve metrobüsler ise sokağa çıkma yasaklarında olduğu gibi aynı sistemde çalışmaya devam edecek.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul

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