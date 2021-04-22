23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüs minibüs metro çalışıyor mu?

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesi sonrası Maltepe mitinginde dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıklaması gözlerin bugüne çevrilmesine neden olmuştu. Bu yüzden birçok vatandaş sokağa çıkma yasağının geldiği 23 Nisan gününde toplu taşımanın çalışıp çalışmadığını ve ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 23 NİSAN'DA OTOBÜS MİNİBÜS METRO ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Tüm toplu taşıma araçlarına normal ücretler ödenmeye devam edilecektir.

23 Nisan'da toplu taşıma araçları yani otobüsler, minibüsler, metro ve metrobüsler ise sokağa çıkma yasaklarında olduğu gibi aynı sistemde çalışmaya devam edecek.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.