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"23 Nisan geleceğin da bayramı olmak zorunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: "Biz Milli Mücadeleyi hala sürdürmek zorundayız. Çünkü 23 Nisan sadece kurtuluşun, kuruluşun değil aynı zamanda geleceğin de bayramı olmak zorunda"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz Milli Mücadeleyi hala sürdürmek zorundayız. Çünkü 23 Nisan sadece kurtuluşun, kuruluşun değil aynı zamanda geleceğin de bayramı olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 1920'de Meclisin açılmasına giden yolda Mustafa Kemal Atatürk'ün neyi, nasıl başardığını anlamanın önemli olduğunu söyledi.

Metin Feyzioğlu, Atatürk ve arkadaşlarının milli dava uğruna herkesi birleştirdiğine dikkati çekerek, "Biz Milli Mücadeleyi hala sürdürmek zorundayız. Çünkü 23 Nisan sadece kurtuluşun, kuruluşun değil aynı zamanda geleceğin de bayramı olmak zorunda. Hep birlikte o geleceği inşa etmek zorundayız ve hep beraber Türk milleti olmak zorundayız, herkesi kucaklayarak. Herkesi kucaklamanın yolu da 82 milyonu adalet paydasında buluşturabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir daha tekrarlanmamasını diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesindeki saldırının "müessif bir olay" diye nitelenemeyeceğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu olayın artık bir kucaklaşma, milli birlik ve beraberliğimizi yeniden inşa etme anlamında bir kırılma noktası olmasını, bunun milli birliğimizin perçinlendiği, bunun böyle gitmeyeceği, fitili ateşlemenin kolay ama ateşlenen fitili bombaya ulaşmadan söndürmenin fevkalade zor olduğunu anlayarak, 'Artık tamam, son noktaya geldik, bundan sonra herkesin söylediğine, yaptığına, ettiğine dikkat etmesi gerekir' diye bir anlayış birliğine varacağımız üzücü bir olay olarak tarihe geçip, bir daha tekrarlanmamasını diliyorum."

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu

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