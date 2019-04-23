"23 Nisan geleceğin da bayramı olmak zorunda"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz Milli Mücadeleyi hala sürdürmek zorundayız. Çünkü 23 Nisan sadece kurtuluşun, kuruluşun değil aynı zamanda geleceğin de bayramı olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Feyzioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) kuruluşunun 30'uncu yılı dolayısıyla Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 1920'de Meclisin açılmasına giden yolda Mustafa Kemal Atatürk'ün neyi, nasıl başardığını anlamanın önemli olduğunu söyledi.

Metin Feyzioğlu, Atatürk ve arkadaşlarının milli dava uğruna herkesi birleştirdiğine dikkati çekerek, "Biz Milli Mücadeleyi hala sürdürmek zorundayız. Çünkü 23 Nisan sadece kurtuluşun, kuruluşun değil aynı zamanda geleceğin de bayramı olmak zorunda. Hep birlikte o geleceği inşa etmek zorundayız ve hep beraber Türk milleti olmak zorundayız, herkesi kucaklayarak. Herkesi kucaklamanın yolu da 82 milyonu adalet paydasında buluşturabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.