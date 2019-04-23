23 Nisan hediyesi olarak ALS hastası dedesine akülü sandalye istedi

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 10 yaşındaki Edanur Börkün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediye olarak, 3 yıl önce ALS hastalığına yakalanan dedesi Ömer Börkün (54) ile daha çok vakit geçirmek için akülü sandalye istedi. Hafta sonları dedesiyle kalan Edanur, dedesini çok sevdiğini, 23 Nisan kutlamalarında yanında göremediği için üzüntülü olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 3 yıl önce Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Ömer Börkün, yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Elektrik kesintileri, ilaç ve tıbbi malzeme temini konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Ömer Börkün'ün eşi Gülseren Börkün, makinelere bağlı yaşayan eşi için yardım istiyor.

Börkün'ün torunu Edanur ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediye olarak dedesi için akülü sandalye istedi. Hasta dedesi ile daha çok vakit geçirmek için akülü sandalye isteğinin olduğunu anlatan Edanur Börkür, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Binali Yıldırım'a da çağrı da bulunarak, şunları söyledi:

"5'inci sınıfa gidiyorum. Dedem ALS hastası olduğu için solunum cihazına bağlı. Cihazlara bağlı olduğu için dedemi rahat kaldırıp koyamıyoruz, bir yere götüremiyoruz. Dedemle eskisi kadar vakit geçiremiyorum. 23 Nisan için devlet büyüklerimden ve Binali amcadan bir ricam olacak. İnşallah ricamı kabul ederler. Dedem ve beni de çok mutlu ederler. Dedeme için bir akülü araba istiyorum. 23 Nisan etkinliklerine dedemin de gelmesini çok isterdim. Çünkü ben dedemi çok seviyorum. Dedem de beni çok seviyor. Hafta sonları hep dedemlerde kalıyorum."

TORUNLARI, DEDESİ İÇİN MORAL KAYNAĞI

Torunlarının dedesi için büyük moral kaynağı olduğunu belirten Ömer Börkün'ün eşi Gülseren Böçkün, eşinin sesleri duyduğunu, anladığını ve yanıt verdiğini söyledi. Börkün, "Eşime Ankara'da ALS teşhisi koyuldu. Eşim önceleri yürüyordu ancak yürümesinde aksamalar vardı. İlerde cihaza bağlanacağını söylediler. Sonra Diyarbakır'a geldik. Tedaviye başladık. Bu hastalığın çaresi yok dediler. Sonra İzmir'e götürdüm. O zaman daha kötüydü, yürüyemez haldeydi. İzmir'deki doktorlar da 'ALS' dediler. Diyarbakır'a geldikten 15 gün kadar sonra eşim nefes alma güçlüğü yaşadı. Hastaneye kaldırdık, yoğun bakıma alındı. Ciğeri çalışmadığı ve nefes alamadığı için boğazından makineye bağlayacaklarını söylediler. 'Artık ümit yok' dediler. 25 gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra eve geldik. Torunları ona moral kaynağı oldu. Doktorların belirttiği kadar kötüye gitmedi. Şu anda tek başıma mücadele ediyorum" diye konuştu.

'ELEKTRİK GİTTİĞİ ZAMAN SIKINTI YAŞIYORUZ'

Elektronik cihazlara bağlı olduğu için, elektrik kesintilerinde sorunlar yaşadıklarını anlatan Börkün, "Geçen gün yere düştüğünde komşularım yardım etti. Bu hastalar için devlet bir hastane açması gerekiyor. Evde bakımları zor oluyor. Cihazdan pek anlamıyorum. Elektrik kesintisi olduğunda oksijen makinesi çalışmıyor. Diğer cihazın da 5 saatlik şarjı var, 5 saate kadar elektrik gelmese sıkıntı oluyor. Eşimi tek başıma hastaneye de kaldıramıyorum. 7'nci katta oturuyoruz. Elektrik olmadığı zaman makineyi kapatıyorum, jeneratör de yok" dedi.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da anılan, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalıktır. Bu hücrelerin kaybı kaslarda güçsüzlük ve erimeye yol açar. Ayrıca erken ya da geç hareketin birinci nöronu da hastalanır. Zihinsel fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz.