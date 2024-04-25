HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 23 Nisan kutlamalarında skandal görüntüler! İlkokul 3. sınıf öğrencisini böyle tekmeledi

23 Nisan kutlamalarında skandal görüntüler! İlkokul 3. sınıf öğrencisini böyle tekmeledi

25.04.2024 16:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında ilkokul 3. sınıf öğrencisi T.Ş., elindeki balon uçarak drone'a temas edince, drone operatörü M.H. tarafından tekmelendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı, şüpheli gözaltına alındı. Tepki çeken o anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında bir kişinin 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelediği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ailenin şikayeti üzerine ekipler şüpheli M.H'yi gözaltına aldı.

5c

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı.

6c

Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 23 Nisan kutlamalarını çekmek için dronu yerde çalıştıran M.H’nin bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş’yi tekmelemesi, çocuğun yere düşmesi, diğer öğrencilerin arkadaşlarını yerden kaldırması görülüyor.

7c

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta müteahhit dehşeti! Estetisyen sevgilisini canice katletti: Ardından yaptığı ise kan dondurduLüks rezidansta müteahhit dehşeti! Estetisyen sevgilisini canice katletti: Ardından yaptığı ise kan dondurdu
YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldıYRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı
Cuma namazında Atatürk'e hakaret ederek büyük tepki çekmişti!Cuma namazında Atatürk'e hakaret ederek büyük tepki çekmişti!
Anahtar Kelimeler:
Malatya drone
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası yorumu

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası yorumu

YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı

YRP'de istifa şoku! Seçimi kazanan belediye başkanı ile yollar ayrıldı

'Ferdi Tayfur' göndermesinin sırrı ortaya çıktı

'Ferdi Tayfur' göndermesinin sırrı ortaya çıktı

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet etti

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet etti

Metrelerce kuyruk oluştu, sebebini duyan şaştı kaldı

Metrelerce kuyruk oluştu, sebebini duyan şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.