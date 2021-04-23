23 Nisan kutlu olsun! Gazi Meclis 101 yaşında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu tüm yurdu sardı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünde coşkumuza engel olmazken, bu yılki kutlamalar da geçen yıl olduğu gibi izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılıyor.
Koronavirüs önlemleri altındaki ilk tören bu yıl da Ankara'da olacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliği yapacağı törenler TBMM'de başlayacak. Meclis'teki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk koyulacak.
Sonrasında devlet erkanı, Anıtkabir'de biraraya gelecek. Şentop başkanlığındaki heyet, sabah 09.15 'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Törenlerin sonraki durağı 1'inci Meclis olacak.
Anma töreninde 101 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in yaptığı konuşma seslendirilecek ve ardından özel defter imzalanacak.
Daha sonra TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. Siyasi parti genel başkanları ya da sözcülerinin kürsüye çıkıp birer konuşma yapması beklenirken, daha önceki yıllarda olduğu gibi 23 Nisan resepsiyonu, kutlamaları kabul gibi etkinlikler olmayacak.
Öğrencilerin 23 Nisan coşkusu da koronavirüs nedeniyle çevrimiçi ortama taşınacak. Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle etkinlikleri sınırlama kararı alırken Bakan Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi programda çocuklar ile sohbet edecek. Bakan Selçuk, programın öncesinde tüm çocukları temsilen Anıtkabir'e çıkacak.
Gün boyunca TRT EBA kanalları da bayram coşkusuna özel bir programla ortak olacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 19 Mart 1920'de, illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndererek yeni meclis için bulundukları bölgelerde aday seçimi yapılmasını ister.
Kapatılan Meclis-i Mebusan üyelerinden Anadolu'ya kaçabilenlerin hakları saklı tutulacaktır. Meclis, 23 Nisan cuma günü saat 13.45'te, 115 milletvekilinin katılımıyla açıldı. Heyet halkı selamladı.
24 Nisan 1920'deki ikinci Meclis oturumunda, Mustafa Kemal oy birliği ile Meclis Başkanlığı'na seçildi. 4 saatlik konuşmasında süreci anlatan Mustafa Kemal, izlenecek siyasetin “Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek, millet ve memleketin gerçek saadet ve imarına çalışmak” olacağını söyledi.
Bağımsızlığa giden yolda dönüm noktası olan Birinci Meclis'in açılış gününü 23 Nisan 1924 tarihinde her yıl 'Ulusal Egemenlik' adıyla milli bayram olarak kutlanması TBMM'de kabul edildi.
Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.
Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.
1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.
1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.