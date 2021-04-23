23 Nisan kutlu olsun! Gazi Meclis 101 yaşında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu tüm yurdu sardı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünde coşkumuza engel olmazken, bu yılki kutlamalar da geçen yıl olduğu gibi izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılıyor. Koronavirüs önlemleri altındaki ilk tören bu yıl da Ankara'da olacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliği yapacağı törenler TBMM'de başlayacak. Meclis'teki ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk koyulacak. DEVLET ERKANI ANITKABİR'E ÇIKIYOR Sonrasında devlet erkanı, Anıtkabir'de biraraya gelecek. Şentop başkanlığındaki heyet, sabah 09.15 'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Törenlerin sonraki durağı 1'inci Meclis olacak. ÖZEL DEFTER İMZALANACAK Anma töreninde 101 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in yaptığı konuşma seslendirilecek ve ardından özel defter imzalanacak. MECLİS'TE 23 NİSAN ÖZEL OTURUMU Daha sonra TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. Siyasi parti genel başkanları ya da sözcülerinin kürsüye çıkıp birer konuşma yapması beklenirken, daha önceki yıllarda olduğu gibi 23 Nisan resepsiyonu, kutlamaları kabul gibi etkinlikler olmayacak.

23 NİSAN COŞKUSU ONLINE ORTAMA TAŞINACAK Öğrencilerin 23 Nisan coşkusu da koronavirüs nedeniyle çevrimiçi ortama taşınacak. Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle etkinlikleri sınırlama kararı alırken Bakan Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi programda çocuklar ile sohbet edecek. Bakan Selçuk, programın öncesinde tüm çocukları temsilen Anıtkabir'e çıkacak. Gün boyunca TRT EBA kanalları da bayram coşkusuna özel bir programla ortak olacak. ATATÜRK'ÜN 101 YIL ÖNCE HEPİMİZE BIRAKTIĞI EMANET Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 19 Mart 1920'de, illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndererek yeni meclis için bulundukları bölgelerde aday seçimi yapılmasını ister. İLK MECLİS 115 VEKİLLE AÇILDI Kapatılan Meclis-i Mebusan üyelerinden Anadolu'ya kaçabilenlerin hakları saklı tutulacaktır. Meclis, 23 Nisan cuma günü saat 13.45'te, 115 milletvekilinin katılımıyla açıldı. Heyet halkı selamladı. MECLİS'TE 4 SAATLİK KONUŞMA YAPTI 24 Nisan 1920'deki ikinci Meclis oturumunda, Mustafa Kemal oy birliği ile Meclis Başkanlığı'na seçildi. 4 saatlik konuşmasında süreci anlatan Mustafa Kemal, izlenecek siyasetin “Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek, millet ve memleketin gerçek saadet ve imarına çalışmak” olacağını söyledi.